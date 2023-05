Maltempo in Italia, scuole chiuse lunedì 22 maggio 2023: ecco dove e le Regioni a rischio

Continua l’ondata di maltempo in Italia, con diverse Regione che si trovano – o stanno per farlo – in allerta meteo per la giornata di domani, lunedì maggio 2023. Tale situazione comporterebbe, vista la gravosità delle piogge, addirittura la chiusura dei plessi scolastici, tanto violenta potrebbe essere la pioggia che si abbatte sui singoli Comuni. Tra le scuole ferme, ovviamente, anche quelle dei Comuni in Emilia-Romagna colpiti dall’alluvione.

Maltempo in Italia, le Regioni che fermano le scuole

Il blocco delle scuole, che potrebbe vedere imponenti aggiornamenti da qui a stasera, potrebbe interessare tutte le scuole che si trovano tra l’Emilia Romagna e la Calabria. Nonostante il maltempo stia abbandonando alcuni Comuni italiani, altre realtà tengono la guardia alta, confermando lo stop alle scuole in maniera cautelativa. Tra i Comuni che sicuramente fermano l’attività scolastica, c’è Ravenna. La città è stata colpita dall’alluvione, con il Comune che spiega in una nota: “Completata la ricognizione sugli edifici, tutti sicuri. Attività didattica sospesa domani, lunedì 22 maggio, per l’organizzazione necessaria alla ripresa”.

Le scuole chiuse a Faenza e nei Comuni limitrofi

Nella provincia di Ravenna, chiuse anche le scuole di Faenza. A seguire la scelta dell’Amministrazione faentina, anche le altre cittadine limitrofi e che compongono l’Unione della Romagna Faentina, ovvero: Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo. Oltre le scuole, saranno sospese le attività di mercato ambulato, le attività sportive, culturali e sociali, tutti gli eventi pubblici in programma.

Reggio Calabria chiude le scuole

Dovendo fare le verifiche sulle condizioni delle scuole locali e la loro sicurezza, anche il Comune di Reggio Calabria chiude i plessi scolastici. Con un’ordinanza in corso di pubblicazione, il Comune ha disposto “la chiusura delle scuole cittadine pubbliche e private di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia e gli asili, presenti sul territorio comunale, anche per la giornata di domani lunedì 22 maggio 2023”.