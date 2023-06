Maltempo Roma, Via del Mare allagata: chiuso il sottopasso di Acilia

[adrotate group="9"]

Un mercoledì iniziato male per molti pendolari, quelli che ogni mattina percorrono la Via del mare. E quelli che, quasi sempre, devono fare i conti con incidenti, cantieri aperti e traffico in tilt. A tutto questo oggi si è aggiunta la strada allagata: da ore, infatti, il sottopasso di Acilia è chiuso. E i disagi causati dal maltempo, che si è abbattuto nella notte, iniziano a farsi sentire.

Chiuso il sottopasso di Acilia: è allagato

“Tunnel allagato. Ad Acilia stanotte c’è stato un nubifragio” – scrive un residente sui social, seguito da decine e decine di commenti simili. Dopo la bomba d’acqua di ieri sera, infatti, il tunnel di Acilia si è allagato e questa mattina i caschi bianchi hanno dovuto chiudere la strada, in entrambe le direzioni. Tra non pochi disagi per gli automobilisti.

Come fa sapere Luce Verde, per via degli allagamenti sulla via del Mare il sottopasso di Acilia è chiuso, in entrambe le direzioni. Ma non solo. Via del Mare è chiusa anche da via di Castel Fusano, in direzione centro. La speranza di tutti è quella che il ‘problema’ si risolva presto perché il rischio di rimanere bloccati nel traffico, più di ogni altro giorno, è concreto. “Per chi deve partire da Ostia, la situazione è complicata, c’è traffico intenso. Verso Ostia tutto liscio” – scrive una cittadina lì su quei gruppi di quartiere dove, con un tam tam, i pendolari si avvisano tra di loro.

(Foto di repertorio)

Ondata di maltempo a Roma e nel Lazio

Ieri sera, poco dopo le 21, una bomba d’acqua si è abbattuta sul litorale romano e su Roma Sud. Come ha fatto sapere Meteo Lazio, c’è stata un’abbondante attività elettrica, con possibilità di forti rovesci e grandine. E la giornata di oggi non sarà certo diversa. Dalle prime ore di questa mattina e per le successive 24-36 ore, come ha fatto sapere la Protezione Civile, su tutto il Lazio, nessuna zona esclusa, si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento”. È allerta meteo di colore giallo dai bacini costieri Nord, passando per Roma, alle zone del bacino del Liri.