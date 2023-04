Maltempo, violenta grandinata su Ostia e litorale romano, pioggia e vento da Roma a Latina (FOTO)

Una Pasqua che si preannuncia con temperature natalizie. E, questa mattina, un risveglio imbiancato per i cittadini del litorale. A Ostia, infatti, un’abbondante e violenta grandinata è caduta intorno alle 7:00. La grandine ha colpito anche la vicina Torvaianica. Le strade si sono immediatamente ricoperte di bianco, in un insolito effetto “neve” in questo periodo pasquale.

Le temperature sono scese bruscamente: questa mattina si registrano intorno agli 8 gradi sul litorale, 9 a Roma, 6 ai Castelli. Pioggia e vento nella Capitale, ai Castelli Romani e, scendendo verso sud, a Latina e provincia.

Il maltempo nel weekend di Pasqua

Questo weekend di Pasqua inizia purtroppo male per chi aveva programmato gite fuori porta nei dintorni di Roma o comunque giornate tranquille da passare all’aria aperta. La violenta grandinata di questa mattina ha lasciato un’aria fredda e umida sul litorale romano, mentre nella Capitale e sui Castelli resta il forte vento. Un temporale ha colpito sia Roma che l’area di Latina e Frosinone, fino a Ferentino, a partire dalle 6:30 di questa mattina, sostituito poi da una forte pioggia.

Il cielo resta coperto ovunque e per la mattinata sono previste altre piogge. La causa di queste forti piogge va ricercata perturbazione numero 2, che ieri ha attraversato il Nord Italia e oggi sta passando rapidamente il centro sud della penisola. Ci saranno residui effetti anche nella giornata di domani, che sarà – secondo gli esperti – dal tempo molto instabile. Dovrebbe andare meglio la giornata di Pasquetta, con temperature in lieve aumento a partire dal Nord Italia.