Maltratta la compagna per anni: uomo allontanato dalla casa familiare grazie ai Carabinieri

Maltratta la compagna indiana di 36 anni: Carabinieri allontanano dalla casa familiare un uomo per violenza sulla propria fidanzata.

Nuova storia di maltrattamenti in famiglia, questa volta ai danni di una donna residente a San Felice Circeo. La vicenda vede una signora di 36 anni in balia del proprio compagno, che da anni su di lei compie violenza. Una vicenda partita addirittura nel loro paese natale, l’India, con gli episodi di maltrattamenti che sarebbero proseguiti anche all’arrivo in Italia. Sulla vicenda, i Carabinieri stanno indagando per fare piena luce.

Maltrattamenti sulla compagna a San Felice Circeo: la storia

I problemi della coppia residente a San Felice Circeo duravano da anni. Lei, una donna indiana del 1987, era fidanzata da diversi anni con un uomo di 46 anni. Una persona che, in diversi anni di relazione, si era contraddistinto in episodi di grande violenza fisica verso la donna.

Situazioni che, secondo la testimonianza della 36enne, già avvenivano in India. Proprio nel paese asiatico, la stessa donna aveva denunciato le umiliazioni e le violenze subite dal fidanzato, in una vicenda che probabilmente ha portato a un nulla di fatto.

I maltrattamenti durante l’esperienza in Italia

Per cercare fortuna economica, entrambi i fidanzati da diversi anni avevano deciso di trasferirsi in Italia e precisamente sulla costiera pontina. Nonostante le maggiori opportunità in confronto alla realtà indiana, l’uomo non aveva perso il fare manesco verso la donna. Modi che, con il passare degli anni, sono diventati sempre più violenti e in una situazione che, probabilmente, ha portato la donna a temere per la propria vita.

La denuncia ai Carabinieri

In una situazione ormai portata all’esasperazione, alla donna indiana non è rimasto che denunciare il proprio compagno e chiedere l’aiuto dei Carabinieri. I militari hanno anzitutto emesso un divieto d’avvicinamento alla donna, allontanando di fatto l’ex fidanzato da quella che era la casa familiare. Sulla vicenda gli uomini dell’Arma stanno indagando, per ricostruire le violenze compiute dall’uomo verso la compagna.

In aggiornamento