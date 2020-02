Maltrattamenti e abbandoni: tre avvocati al servizio degli animali

GiustiziAnimale. Questo è il nome dello Studio Legale nato dal sodalizio professionale tra gli Avvocati Giada Bernardi del Foro di Roma – già fondatrice e Presidente dell’Associazione “Zampe che danno una Mano” – Rosaria Loprete del Foro di Catanzaro e il Dott. Gregorio Ercoli, Consulente Investigativo in Diritti degli Animali. Ed è proprio la Calabria a detenere – insieme al resto del meridione – il primato per i casi di abbandono e di maltrattamenti.

Una iniziativa senza precedenti da parte dI tre professionisti che hanno accumulato negli anni una considerevole esperienza nel settore, culminata in questa bella iniziativa, unica nel suo genere. I tre esperti si dedicheranno alla tutela degli amici a 4 zampe e dei loro diritti a titolo gratuito in entrambe le sedi, che si avvalgono tra l’altro della collaborazione di investigatori, Guardie Zoofile e di Medici Veterinari. Per le Associazioni di Volontariato, volontari e privati di tutta Italia un importante punto di riferimento nei casi di violenze, abusi e abbandoni, responsabilità in relazione all’aspetto sanitario, veterinario e anagrafico e per ogni altro tipo di illecito, civile e penale, perpetrato a danno dei nostri fedeli amici “Da anni ci battiamo per tutelare gli animali ed i loro diritti. Troppo spesso atti di violenza e crudeltà nei confronti dei più indifesi sono rimasti impuniti e coperti da omertà e silenzio: è ora di rompere questo muro”, dicono gli Avvocati Giada Bernardi e Rosaria Aurora Loprete ed il Dott. Gregorio Ercoli. “Siamo fermamente convinti del fatto che l’unico modo per cambiare sia quello di denunciare e portare nei Tribunali quanto in passato è rimasto nell’ombra. E, ancora, come il lavoro di squadra sia l’arma vincente. Parlare per cambiare”.

“GiustiziAnimale” ha le sue sedi principali a Roma in Via Virgilio n 1 L (Tel. 06.36003788 – 338 8133499 – 349 3279472 ) e a Catanzaro in Via Conti di Loritella n° 7C (Tel 0961.61000 – 340.4939856).

Rosanna Sabella