Mamma di sei figli si sente male al colloquio dei genitori a scuola e muore

Tragedia nel pescarese dove una donna di 43 anni è morta in seguito ad un malore avuto durante i colloqui per i genitori nella scuola frequentata da due dei suoi sei figli. Dopo la corsa in Ospedale e giorni di apprensione purtroppo è arrivata la terribile notizia.

Si era sentita male lo scorso 11 marzo. Poi era stata ricoverata in Ospedale nel tentativo disperato di salvarle la vita: purtroppo però non c’è stato nulla da fare. A perdere la vita è stata una donna di 43 anni che aveva accusato un malore mentre saliva le scale a scuola: si era recata lì per parlare con gli insegnanti nell’ambito dei consueti colloqui con i genitori che vengono organizzati periodicamente da tutti gli istituti scolastici. E da lì non si è più ripresa.

Chi è la vittima: addio a Pamela Valeri

La vittima si chiamava Pamela Valeri. Originaria di Montesilvano, in Abruzzo, l’11 marzo scorso stava salendo le scale della scuola “Giuseppe Bruno Verzella”, situata a Città Sant’Angelo, frequentata da due dei suoi sei figli. Improvvisamente però, mentre si stava recando da un insegnante per i colloqui con i genitori, ha accusato un malore. Immediato è scattato il trasporto in Ospedale dove al donna è rimasta fino a ieri. Quando, purtroppo, si è arresa. Oggi pomeriggio si terranno i funerali.

A stroncarle la vita sembrerebbe essere stato un attacco cardiaco. Grande dolore per un’intera comunità considerando che la donna era molto conosciuta. “Conoscevamo bene tutta la famiglia, abbiamo avuto tra i nostri studenti cinque dei suoi sei figli”, ha raccontato la Preside Simona Marinelli intervistata dal Corriere della Sera. “Era una persona solare, sempre presente nella vita dei figli e degli altri bambini. E’ sicuramente una grande perdita”.