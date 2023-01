Tragedia a Cerignola in Provincia di Foggia in Puglia dove un bambino di soli 8 anni è stato trovato senza vita nel letto dalla mamma. Stando a quanto ricostruito il piccolo avrebbe accusato dei malesseri nelle ore precedenti tanto da aver chiesto ai genitori di poter restare a casa e di non andare a scuola. Quindi il drammatico ritrovamento: il bambino era andato a riposare ma quando la mamma è andata a svegliarlo si è accorta che il figlio non rispondeva più. Immediatamente è scattato l’allarme.

Bambino trovato morto a Cerignola

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare il bimbo. Purtroppo però non c’è stato nulla da fare e gli operatori altro non hanno potuto fare se non constatarne il decesso. Ma cosa potrebbe essere successo? Da quanto ricostruito già nella giornata di giovedì il bambino era uscito prima da scuola perché aveva accusato un forte mal di testa; l’indomani, proprio per questo, i genitori avevano preferito non farlo andare a scuola. Sul caso indagano ora gli agenti di Polizia del locale Commissariato mentre sul corpo della giovanissima vittima è stata disposta l’autopsia per cercare di stabilire la causa del decesso.

La morte di un altro bimbo di 8 anni

Qualche settimana fa, poco prima della fine del 2022, un altro bambino di 8 anni aveva perso la vita in quel caso a causa di una meningite. Alessio, così si chiamava il piccolo, era deceduto all’ospedale Santobono di Napoli dopo essere stato colpito da una grave forma di meningite. Nonostante i soccorsi per lui purtroppo non c’era stato nulla da fare. Meningite che in queste ultime ore non ha lasciato scampo anche a Valeria Fioravanti, la giovane ragazza morta a Roma dopo che ben 4 Ospedali l’avevano respinta sostenendo che non avesse nulla. La 27enne, questa la sua età, lascia una bimba di soli 13 mesi.

