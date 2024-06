Mamma uccide il figlio piccolo per problemi mentali, il marito shock in Tribunale: “Sei un’assassina e devi morire”

Giudice assolve la mamma che uccise il figlio di due anni: per la sentenza non era in grado d’intendere e volere.

Il giudice si è espresso sulla morte di Francesco, il figlio di AG e ucciso dalla stessa mamma in un momento di raptus. Secondo il Tribunale di Napoli, l’infanticidio avvenne per i problemi mentali della stessa signora. Una condizione che ha spinto il giudice ad assolvere la donna, lasciando confusi i presenti all’interno dell’Aula nella Corte d’Assise napoletana. Alla lettura della sentenza, è esplosa anche la rabbia del marito della donna.

Giudice assolve la donna che uccise il proprio figlio di 2 anni

All’epoca dei fatti, Francesco aveva solamente 2 anni. La madre decise di ucciderlo all’inizio di gennaio 2022, quando si trovava con il bambino nel Comune di Torre del Greco. Secondo le perizie effettuate dalla Procura riguardo all’episodio d’infanticidio, la donna quella notte uccise il proprio bimbo non cosciente delle proprie azioni. Sempre facendo riferimento alla perizia psichiatrica, AG non premeditò nemmeno l’uccisione del piccolo.

La furia del marito in Tribunale

Tra i più contrariati dalla sentenza, il marito della donna e papà del bambino. Sentito il giudizio in Aula di Tribunale, avrebbe urlato delle frasi scioccanti in direzione della moglie. Come racconta Leggo, avrebbe detto: “Sei un’assassina, ti auguro di morire per un brutto male”. Parole che, come ben interpretabile, mostrano tutta la delusione dell’uomo verso una sentenza che probabilmente, a suo dire, non danno giustizia al suo povero Francesco.

La mamma dovrà restare in una clinica psichiatrica

Seppur assolta, la donna rimane un pericolo per l’incolumità pubblica. In una sentenza che farà discutere giornali e opinione pubblica, il giudice ha riconosciuto la pericolosità della signora per i gravi problemi mentali che la affliggono. La madre del bimbo sarà in libertà vigilata e ricoverata presso una clinica psichiatrica: una misura che, a parere del giudice, dovrà durare per i prossimi quindici anni. Nei prossimi novanta giorni, inoltre, arriveranno le motivazioni della sentenza.