Manifestazione a Roma martedì 27 giugno 2023: “Stop alle ruspe, mai più giù le prime case”

S’incontreranno a Roma, martedì 27 giugno 2023, gli attivisti dell’Associazione Popolare Casa Mia. Numerosi pullman, provenienti dalla Campania, saliranno nella Capitale per chiedere come non vengano abbattute le prime case dei cittadini. Tanti cittadini, infatti, sono pronti a difendere la propria casa, che lo Stato vorrebbe buttare giù per vizi edilizi all’epoca della costruzione.

La manifestazione a Roma per difendere la casa

In un’azione che sta già toccando in maniera sentita il territorio della Regione Campania, numerosi cittadini hanno deciso di darsi appuntamento a Roma per protestare contro la linea degli abusi edilizi che vengono contestati ai proprietari delle abitazioni interessate. Oggi, almeno da parte dello Stato, non si sono fatti problemi ad abbattere strutture con la forza delle ruspe, creando un caso cittadini ripreso anche dal programma Le Iene su Italia 1.

La chiamata ai cittadini per protestare

Nei vari quartieri di Napoli interessati alla faccenda, tra cui la zona del Comune di Afragola, l’Associazione ha proprio richiesto l’aiuto di tutta la cittadinanza. Infatti, nei vari quartieri che compongono la cittadina, sono diversi i manifesti attaccati per ricordare l’appuntamento di martedì 27 giugno e dare tutte le indicazioni per essere presenti al sit-in di protesta nella Capitale d’Italia.

Il sindaco di Afragola presente alla manifestazione di Roma

Anche il sindaco del Comune di Afragola, il professor Antonio Pannone, ha deciso di seguire la manifestazione nella Città Eterna in prima persona. Come riferisce l’Associazione Popolare Casa Mia: “Non smetteremo ma di dirlo…SALVIAMO IL SALVABILE! Non ha senso demolire le uniche case dove vive la gente DOPO 30 ANNI, mentre in giro ci sono ecomostri disabitati e pericolanti, appartamenti di speculatori edilizi e abitazioni costruite in fiumi o zone a rischio. Il sindaco di #Afragola ha dato la sua parola che sarà con noi a #ROMA! NON MANCATE!”.

Come cambia il traffico a Roma per il 27 giugno 2023?

Come tutte le manifestazioni che si svolgono nella Capitale, tali situazioni creeranno dei cambiamenti temporanei nella viabilità locale. La manifestazione si svolgerà a piazza Santi Apostoli, a pochi passi da Palazzo Valentini e piazza Venezia. Potrebbe essere blindato ulteriormente quel tratto cittadino, proprio al fine di evitare ipotetici scontri. Il sit-in, che durerà dalle 10 alle 13, vedrà una stima di 300 partecipanti.