Manifestazioni a Roma sabato 26 e domenica 27 febbraio 2022: orari e luoghi delle proteste contro la guerra in Ucraina

Guerra in Ucraina, l’Italia si ribella e sono tantissime le manifestazioni per la pace. Oggi a Roma saranno migliaia le persone che scenderanno in piazza per manifestare solidarietà al popolo ucraino e dire no all’invasione russa e alla guerra. E sempre nella Capitale, dove vivono centinaia di russi, sono state organizzate manifestazioni dove proprio i russi cammineranno a fianco della comunità ucraina in segno di pace, per chiedere a Putin la fine di una guerra che non è il popolo a volere.

Oggi a scendere in piazza saranno cittadini, esponenti della politica e associazioni. Dal centro alle periferie, sono molte le zone interessate alle manifestazioni. Anche due giorni fa una prima grande manifestazione ha interessato la Capitale davanti all’ambasciata russa ma è oggi che ci saranno le proteste più importanti.

Manifestazioni contro la guerra in Ucraina

No alla guerra in Ucraina: ecco quali sono le manifestazioni in programma a Roma per oggi 26 febbraio. In Piazza Santi Apostoli, nel centro storico di Roma, a partire dalle 11:00 ci sarà la manifestazione ‘Tutti in piazza per la pace’ organizzata da Rete italiana Pace e Disarmo. Parteciperanno anche i sindacati Cgil, Cisl, Uil, la rete di giornalisti No Bavaglio e a tante associazioni.

Le manifestazioni di sabato 26 febbraio

Allo stesso orario ci sarà un’altra manifestazione a Piazza Testaccio: scenderanno in piazza gli appartenenti al Partito Democratico, all’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (Anpi) e del comitato promotore del quartiere.

Sempre in mattinata e sempre al centro di Roma, davanti al Colosseo, si riuniranno i centri sociali con i giovani di ‘Acrobax’, che manifesteranno il loro disappunto con cori e bandiere.

Proteste anche a Ostia

La protesta si leverà anche dal Pontile di Ostia, in Piazza dei Ravennati, dove alle 11:00 di questa mattina si riunirà la Comunità di Sant’Egidio. A loro si uniranno anche gli altri cittadini di Ostia, per solidarizzare con gli Ucraini contro la guerra.

La manifestazione di domenica 27 febbraio

Le proteste continueranno anche domani domenica 27 febbraio. La comunità ucraina a Roma si radunerà in Piazza della Repubblica alle ore 15:00 per manifestare contro la guerra. Si tratta della seconda manifestazione dopo quella davanti all’ambasciata Russa. E’ previsto che anche molti italiani si uniscano alla protesta.