Manifesti pro cannabis in giro per Roma, arriva l’ok dal sindaco Gualtieri

Negli spazi dei manifesti del Comune di Roma, dai prossimi giorni troveremo anche delle pubblicità di sensibilizzazione alla cannabis. Il Campidoglio cede alla promozione delle droghe leggere proposta dall’associazione “Meglio Legale”, con il sindaco Gualtieri che è dovuto tornare sui suoi passi per l’azione del partito di maggioranza Sinistra Civica Ecologista e l’assessora Monica Lucarelli. Una soap opera dietro questi manifesti, che il Comune aveva bloccato appena pochi giorni fa, creando dichiarazioni al veleno della stessa associazione per la legalizzazione della cannabis.

Ok da Roma per i manifesti pro cannabis

L’associazione “Meglio Legale” esulta su questo risultato politico, ottenuto grazie alla voce dell’assessora Monica Lucarelli e la consigliera Michela Cicculli all’interno del Campidoglio. Una situazione ai limiti del paradossale, considerato come la stessa associazione potrà pubblicizzare anche il 5×1000 per la propria realtà. La Città Eterna era rimasta l’ultimo baluardo tra le grandi metropoli d’Italia nel dire “no” alla promozione della cannabis, in campagne pubblicitarie che invece andavano svolgendosi regolarmente presso città come Milano, Torino, Bologna e Napoli.

Il sindaco Gualtieri cambia idea sulla cannabis

La realtà di “Meglio Legale” aveva attaccato fortemente la Giunta di Roberto Gualtieri nei giorni scorsi, per via del “no” alla campagna di sensibilizzazione sul suolo capitolino. Ma in politica, come sappiamo, si fa subito a cambiare idea. Con una piroetta acrobatica, il Campidoglio ha ritratto le proprie posizioni socio-ideologiche in merito alla cannabis. Dopotutto, anche la bocciatura dei manifesti di “Meglio Legale”, era stata gestita male fin dal primo momento. Come riporta la presidente dell’associazione Antonella Soldo a RomaToday, tante erano le anomalie emerse da subito: “Grazie all’attenzione pubblica il Comune ha ora dato il via libera per le affissioni della campagna per la legalizzazione della cannabis – fanno sapere dall’associazione -. La richiesta fatta dall’associazione Meglio Legale era stata infatti inizialmente bloccata dagli uffici del dipartimento Sviluppo economico e attività produttive”.