Marcello Cirillo, terrificante incidente sulla Cassia bis a Roma: ‘Vivo per miracolo. Grazie agli angeli che mi hanno estratto dall’auto’

“Sono vivo per miracolo, voglio ringraziare quegli angeli che verso le 15,00 di ieri pomeriggio si trovavano sulla Cassia bis, a Roma. Sono loro che mi hanno estratto dalla mia Smart dopo essere stato investito da un camion che mi ha trascinato per 200 metri per poi cappottarmi dall’altra parte della strada!”

Con questo messaggio Marcello Cirillo, popolare cantante e conduttore, racconta del terribile incidente accaduto ieri pomeriggio a Roma, sulla Cassia Bis, alla periferia della città. Uno scontro che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori, visto come è ridotta la macchina dell’artista, che miracolosamente non si è fatto nemmeno un graffio. “Sono sotto shock ma illeso”, scrive su Twitter, dove ha postato una serie di messaggi. Lo scopo, però non è solo quello di far sapere dell’incidente, ma quello di ringraziare chi lo ha aiutato e di conoscere i suoi soccorritori. “Mi piacerebbe conoscere e ringraziare personalmente i ragazzi che mi hanno aiutato: se vedete questo messaggio scrivetemi. Una si chiamava Chiara”, aggiunge Marcello nei suoi Tweet.

L’incidente sulla Cassia bis

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle ore 15:00, in via Cassia bis, tra la Smart di Marcello Cirillo e una camion che, per ragioni ancora da appurare, ha investito e “agganciato” l’auto dell’artista, trascinandola per circa 200 metri. La Smart si è poi ribaltata su un fianco. Il conducente del camion si è fermato a prestare soccorso e sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di Roma Capitale per i rilievi dell’incidente. Ma, prima dell’arrivo dei caschi bianchi, sono intervenuti alcuni automobilisti, che si sono fermati per prestare soccorso.

E sono questi che Marcello vuole ringraziare in modo particolare, perché lo hanno aiutato a uscire dall’auto e lo hanno rincuorato in quei momenti drammatici. “Adesso sto bene”, ha tenuto a ribadire.

Marcello Cirillo, chi è

Marcello Cirillo, cantante e conduttore Rai, ha debuttato nel 1976 insieme ad Antonio Maiello. È con lui che, nel 1982, fonda famoso il duo “Antonio e Marcello”. Inizialmente suonano nei locali di Roma, ma nel 1977 hanno la loro prima grande occasione: suonano al Festival di Sanremo. Pubblicano il loro primo album, “Concertando” e da quel momento iniziano a partecipare a diversi programmi televisivi. Dal 1990 diventano una presenza fissa a I fatti Vostri.

Nel 1999, dopo un sodalizio durato più di 20 anni, Antonio e Marcello decidono di dividere le loro carriere. Marcello resta a I fatti Vostri e inizia la sua carriera di solista. Ma prova anche altre esperienze professionali, come, nel 2018, la partecipazione a “Pechino Express” come concorrente. È stato conduttore di “Dedicato a” nel 2021 e, l’anno dopo, di Estate in Diretta insieme a Roberta Capua e Gianluca Semprini.