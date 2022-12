Marco Pannone massacrato a Londra fuori da un ristorante: come sta il 25enne in coma

Le sue condizioni

In ospedale Marco Pannone è stato ricoverato d’urgenza, al fine di ridurre la pressione sul cervello, la quale era stata provocata con ogni probabilità da un edema cerebrale – un accumulo di liquidi negli spazi intercellulari causato dal trauma. L’intervento, fortunatamente, si è concluso in modo positivo ma ora il giovane è ancora in coma, dando inizio così alla fase più complicata della guarigione. Il ragazzo ha bisogno di molta calma, tranquillità e riposo per potersi riprendere e ritornare in forze. Ad oggi, però, sembrerebbe essere fuori pericolo.

Aggiornamento sulla dinamica

Scorrendo tra le informazioni frammentarie dei social, troviamo invece una testimonianza interessante sull’accaduto. Precisamente, sulla pagina Facebook di Tom Brucc, anche lui residente a Londra, dove in un post di qualche ora fa compaiono ulteriori dettagli: ”Il cameriere italiano del ristorante di Brixton sta lottando per la vita dopo essere stato brutalmente picchiato da due commensali ubriachi a cui aveva chiesto di lasciare il ristorante. Marco Pannone, l’ italiano di 25 anni, ha gravi ferite alla testa. La comunita’’ italiana è rimasta inorridita da tanta violenza sprigionata dai due balordi clienti. La famiglia e gli amici della vittima, mentre cercano risposte “sperano e pregano che ce la faccia”. La polizia metropolitana ha confermato che stanno indagando sull’incidente, ma finora i due assalitori sono uccelli di bosco. I testimoni hanno detto che agli uomini, che erano entrambi ubriachi, era stato chiesto di andarsene ma si erano rifiutati e poi avevano aggredito Marco mentre gli girava la schiena, prendendolo a calci e pugni scaraventatolo a terra dove aveva battuto la testa.”