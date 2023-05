Marco Pannone torna in Italia, proseguirà le cure al Policlinico Gemelli: il ragazzo venne aggredito a Londra

Dopo diversi mesi di battaglie con la diplomazia britannica, Marco Pannone fa finalmente ritorno in Italia. Il ragazzo ha raggiunto il nostro Paese nella giornata di ieri, con un trasporto per pazienti gravi offerto da un volo di Stato. Marco, che venne aggredito a Londra riportando seri danni celebrali, verrà assistito nel proseguo della propria degenza presso la struttura romana del Policlinico Gemelli.

Marco Pannone proseguirà le cure a Roma

La famiglia tira un sospiro di sollievo, godendo almeno della vicinanza del figlio in Italia. Sia chiaro, il ragazzo ha riportato seri danni neurologici nell’aggressione subita da ignoti a Londra, in una condizione che al momento lo lascia bloccato al letto e con l’impossibilità di comunicare con la voce. Il giovane, infatti, si esprime attraverso una macchina che lo fa comunicare con il movimento degli occhi. Proprio con questa tipologia di comunicazione, lo stesso Marco ha espresso felicità per essere tornato nel suo Paese.

Quali terapie verranno prestate a Marco?

Il percorso di riabilitazione e di cura di Marco Pannone è ancora lungo, come ben sanno anche i genitori del ragazzo. L’aggressione che ha subito, e su cui ancora sta indagando Scotland Yard, ha lasciato ampi segni che cambieranno irrimediabilmente la vita del giovane. Ragazzo che venne aggredito nella notte tra il 2 e 3 dicembre 2022, dopo aver staccato da turno di lavoro in un pub londinese. Qui la corsa in ospedale, in condizioni che lo tenevano appeso alla vita per miracolo.

L’aggressione a Londra

Sull’episodio girano diverse teorie, ma la pista più accreditata rimane quella di una vendetta personale di qualche cliente del suo bar. Marco quella sera avrebbe guardato una ragazza, probabilmente fidanzata con qualche cliente, adirando la rabbia del proprio uomo e alimentando la sua follia sul ragazzo. Un’altra pista, ugualmente accreditata ma non ufficiale, parla di come il giovane abbia sedato una rissa nel locale dove lavorava, difendendo proprio una ragazza. Una difesa che, venisse confermata, è stata fatta a caro prezzo.