Il video dell’assistente di volo ‘modello’ diventa virale: protagonista Marco Spataro, è di Guidonia

È stato ripreso mentre spiegava ai passeggeri le misure di sicurezza. Così Marco Spataro, 19enne di Guidonia, da pochi giorni assistente di volo, è diventato virale su Tik Tok. A riprenderlo durante la dimostrazione sul volo Vienna-Suceava, il fotografo Emanuel Dragoi. L’uomo ha poi postato il video sulla piattaforma social cinese, inserendo l’ironica didascalia «A tutte le donne non sposate, posso recuperare il suo numero di telefono in cambio di denaro».

Il video ha riscosso in brevissimo tempo oltre 5 milioni di visualizzazioni. Ad accorgersi del suo successo, gli ex compagni di scuola di Marco, che hanno svelato la sua identità a milioni di utenti di tutto il mondo che avevano cominciato a chiedersi: “Sarà americano?” “Sarà francese?“. Ignaro di quanto stesse accadendo sulla piattaforma, Spataro è stato ‘avvertito’ del suo successo dalla fidanzata. E così, il giorno seguente è stato lo stesso Marco a postare sulla piattaforma. «Sono il ragazzo nel video e ho la fidanzata più bella del pianeta».

Da steward a “quasi modello”: le chiamate delle agenzie di moda

E così, dopo pochi giorni, sono arrivate le prime chiamate da parte delle agenzie di moda. Ancora oggi, a distanza di sei giorni dalla pubblicazione del video sul social, i profili del giovane di romano continuano ad essere presi d’assalto. E adesso ha milioni di visualizzazioni e nuovi followers. Spataro sognava già una carriera nel settore della moda, ma per il momento ha dichiarato di “non volersi montare la testa”, considerata la recente assunzione nella compagnia aerea, avvenuta, peraltro, quando era ancora studente al liceo scientifico Majorana di Guidonia.

Spataro ha superato i colloqui con la compagnia a maggio, prima ancora di terminare gli studi. Amante della lingua inglese da quando era bambino, terminati gli studi e conseguito il diploma, ha deciso di volare a Vienna per iniziare l’addestramento e il tirocinio per assistenti di volo. Sui social, il giovane non risulta essere nemmeno così attivo: pochissimi i post su Instagram e soltanto tre i video pubblicati su TikTok, tra i quali quello in risposta al video del fotografo che lo ha reso virale. Chissà che ora non diventi reale anche l’altro sogno nel cassetto.