Marina di Ardea, cucciolo di delfino resta impigliato nelle reti e muore nel tentativo di liberarsi: ritrovato sulla spiaggia (FOTO e VIDEO)

Triste ritrovamento questo pomeriggio sulla spiaggia di Marina di Ardea, sul lungomare degli Ardeatini, all’altezza del civico 188, dove alcuni passanti hanno scoperto il corpo di un cucciolo di delfino impigliato nelle reti da pesca.

immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i militari della Guardia costiera di Torvajanica, il biologo Valerio Manfrini (referente per il Lazio del Centro Studi Cetacei), la polizia locale, il personale di protezione civile del nucleo operativo Airone e il veterinario della Asl Roma 6 che hanno effettuato i primi esami sulla carcassa del mammifero.

“Si tratta di un esemplare femmina di stenella striata della lunghezza totale di 178 cm – ha dichiarato Valerio Manfrini, biologo del Centro Studi Cetacei – Era legata, all’altezza della coda, tramite una fune di nylon a un ammasso informe di legni, ombreggiante, rifiuti vari e barili di plastica come quelli usati per le reti da posta. Lo strozzamento a ridosso della coda è avvenuto quando l’animale era ancora in vita, testimonato dalla necrosi della coda stessa. È probabile che lo strozzamento della fune sia stato causato dai tentativi del delfino di liberarsi”.

“Era uno spettacolo straziante, si vedeva chiaramente la rete aggrovigliata nella coda del piccolo delfino. Era solo un cucciolo ed è morto per colpa di una rete illegale”, ci racconta Sonia R., la lettrice che ha fatto la scoperta.

Una fine terribile per il piccolo delfino, che ha provato in tutti i modi a liberarsi, senza però riuscirci.

La carcassa del povero delfino è stata spostata dalla riva in modo da non essere trascinata dalla corrente, in quanto non poteva essere portata via questa sera. Solo domani mattina potrà essere portata all’istituto zooprofilattico per essere analizzata e per stabilire le esatte motivazioni della morte.