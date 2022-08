Mario Biondo, il cameraman italiano è stato ucciso in Spagna: ‘Non si è suicidato’

Caso Mario Biondo. Dopo ben 9 anni di indagini e solleciti da parte della famiglia affinché si facesse chiarezza sulla vicenda, ecco che arriva il provvedimento del giudice a spazzare via ogni dubbio. Il cameraman italiano è stato ucciso, non si è trattato di suicidio.

Caso Mario Biondo: archiviata l’inchiesta

Il Pubblico Ministero ha dovuto archiviare l’inchiesta a carico di ignoti e ammettere che ormai sia pregiudicata la possibilità di individuare gli assassini. La famiglia di Biondo continua tuttavia a sollecitare il Ministero degli Esteri per far riaprire il caso in Spagna, città dove l’uomo venne trovato senza vita.

Le indagini

Biondo venne trovato impiccato con una pashmina alla libreria di casa sua a Madrid il 30 maggio del 2013. L’uomo era sposato con la conosciuta giornalista spagnola Raquel Sanchez Silva, conosciuta durante le riprese dell’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi, ascoltata come testimone dai pm palermitani nel 2016 ma mai indagata.

I magistrati optarono poi per l’ipotesi di suicidio e archiviarono il caso. Nel 2022 la Procura Generale avocò il fascicolo per giungere due volte alla medesima conclusione. Nel 2021 invece il gip aveva ordinato nuove indagini ai magistrati che conclusero con la terza richiesta di archiviazione. La famiglia di Biondo ha sempre respinto l’ipotesi di suicidio e, come anticipato, chiederà alla Farnesina di far riaprire il caso in Spagna.