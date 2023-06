Martina Ventura morta di rientro dal concerto di Tiziano Ferro: giovedì l’ultimo saluto

L’ultimo saluto alla giovane Martina Ventura – morta tragicamente nella notte tra sabato 24 e domenica 25 giugno – si terrà domani, giovedì 29 giugno. Nei momento dei fatti, la 26enne stava rientrando nella sua casa a Rieti insieme al fidanzato, dopo aver preso parte al concerto di Tiziano Ferro. Avrebbe dovuto essere una serata gioiosa, spensierata, all’insegna della musica invece si è conclusa nel peggiore dei modi possibili. La coppia stava rientrando dal concerto tenutosi allo stadio Olimpico, quando la Renault Clio sulla quale viaggiavano si è schiantata contro il muro su via della Pisana. Erano circa le 6.30 del mattino.

Incidente mortale a Roma, la vittima è Martina Ventura: rientrava dal concerto di Tiziano Ferro, poi lo schianto contro il muro

La morte di Martina Ventura e il terribile incidente

Fin da subito, il sinistro che ha visto coinvolti i due giovani è parso essere autonomo. Stando ai primi rilievi effettuati, sembra che l’incidente possa esser stato causato da un colpo di sonno del ragazzo, attualmente in gravi condizioni all’Umberto I. Nel terribile schianto, invece, la 26enne non c’è l’ha fatta. Vani, purtroppo, i soccorsi e non è stato possibile far altro che constatarne il decesso. La giovane è morta sul colpo. L’ipotesi che il drammatico sinistro possa esser stato causato da un colpo di sonno del fidanzato, 28enne alla guida, è avallata dal fatto che entrambi indossavano la cintura di sicurezza, a quell’ora in strada non c’erano altri veicoli e poi, l’autopsia effettuata sul corpo della 26enne ha evidenziato come la stessa non avesse assunto né droghe né alcol.

L’ultimo saluto

Organizzato per domani, giovedì 29 giugno, l’ultimo saluto per la giovane Martina. Al momento, non è noto se i funerali si terranno a Rieti oppure a Marcetelli, il comune -tra il lago del Turano e quello del Salto – nel quale la 26enne viveva insieme alla mamma e alla sorella a seguito della morte del papà. Intanto, tutta la comunità si stringe attorno alla famiglia in questo doloroso e difficile momento.