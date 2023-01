Maturità 2023: le materie della seconda prova scritta, date, prove scritte, orale e commmissioni

Maturità 2023, saranno Latino al Liceo classico e matematica al Liceo scientifico le materie della seconda prova scritta. È questa l’ultima novità che arriva dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. A breve si sapranno anche quali saranno le materie per tutti gli altri licei e istituti.

Per quanto riguarda la prima prova sarà come sempre di italiano e uguale per tutti. La seconda prova è invece multidisciplinare e avrà per oggetto la materia che caratterizza l’indirizzo di studio del liceo o dell’istituto. Entro il 30 gennaio viene deciso da parte del Ministero quali saranno le materie della seconda prova. Oggi sono appunto state rese note le materie del Classico e dello Scientifico.

Crediti e voti

L’accesso alla maturità, per quanto riguarda la votazione finale, sarà di tipo tradizionale: si potranno ottenere al massimo 20 punti per ogni prova. Sono invece 40 i crediti che si possono maturare nel corso del percorso triennale. Riguardo i criteri di ammissione, invece, non è ancora chiaro se è obbligatoria la partecipazione alle prove nazionali Invalsi, così come lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento formativo.

La commissione d’esame