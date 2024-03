Maxi blitz contro il degrado e lo spaccio a Ostia: Carabinieri arrestano 10 persone

I Carabinieri hanno organizzato un maxi blitz sul territorio di Ostia e il restante X Municipio: 10 gli arresti effettuati.

Maxi blitz per le strade di Ostia in queste ore. I Carabinieri hanno effettuato dei controlli a tappeto su tutto il territorio del Litorale Romano, intervenendo sugli episodi di grave degrado o legato allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sono almeno tre i soggetti fermati dai militari dell’Arma, che nel momento della perquisizione sono stati trovati con addosso coltelli da combattimento o da cucina, creando quindi un pericolo per la sicurezza pubblica.

Il maxi blitz tra il territorio di Ostia e il resto del X Municipio

La prima operazione ha portato all’arresto di 5 individui sul territorio del X Municipio. Quattro di loro vedevano già una misura cautelare sulla testa: secondo le indagini, entrambi i soggetti avevano violato in più occasioni le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

Un uomo è stato poi arrestato sempre sul territorio lidense, poiché scoperto durante un controllo di come dovesse scontare una pena carceraria di 2 anni e 6 mesi: aveva compiuto reati contro la persona e il patrimonio.

La baby gang del X Municipio

Arrestati anche tre minorenni sul territorio lidense. I giovani, probabilmente vicini a una baby gang, sono stati trovati in possesso di numerose dosi di hashish: la droga sarebbe stata pronta per essere messa sul mercato della droga del Litorale Romano. Addosso, oltre alla sostanza stupefacente, tenevano anche due coltelli da combattimento.

Arrestato lo sbandato violento verso i passanti

Nelle vie del Centro Storico lidense, è stato fermato anche un clochard dagli atteggiamenti violenti. L’uomo, probabilmente con problemi di tossicodipendenza, avrebbe cominciato a minacciare i passanti della zona. Fermato dai militari dell’Arma, al momento della perquisizione i Carabinieri hanno constatato come fosse armato: addosso portava un coltello a serramanico.

In aggiornamento