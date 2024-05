Maxi incidente sulla Laurentina, camion si ribalta: interviene l’elisoccorso, strada ancora chiusa

Grave incidente questa mattina sulla Laurentina nel Comune di Ardea, alle porte di Roma. Tre i mezzi coinvolti, tra cui uno pesante finito ribaltato sulla carreggiata. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso. Tutti gli aggiornamenti.

Tre veicoli coinvolti, l’intervento di un mezzo aereo e alcuni feriti. Pesante il bilancio dell’incidente avvenuto stamattina, martedì 28 maggio 2024, sulla Via Laurentina ad Ardea, all’incrocio con Via Pontina Vecchia. Qui, per cause in corso di accertamento, un camion e due macchine si sono scontrate: per soccorrere uno dei feriti è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza. La strada, ancora adesso, risulta chiusa al traffico.

