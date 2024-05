Maxi incidente sull’A1, scontro tra 3 tir: due persone gravemente ferite

Gravissimo incidente sull’Autostrada A1 all’altezza di Ponzano Romano, in Provincia di Roma: schianto tra tre tir.

Momenti di apprensione sull’Autostrada A1, dove pochi minuti fa si è svolto un nuovo gravissimo incidente. Secondo le prime informazioni arrivate dalle forze dell’ordine e i soccorsi sul posto, tre mezzi di trasporto molto pesanti sarebbero arrivati in collisione. Sulle dinamiche dell’incidente, gli agenti interventi sul posto stanno indagando e cercando di capire le motivazioni. Al momento, il bilancio dell’incidente vedrebbe due persone ferite gravemente.

Maxi incidente sull’A1: coinvolti 3 tir

Il maxi incidente si sarebbe innescato dopo il contatto fra tre tir. I grossi camion per i transiti internazionali sono andati in collisione all’altezza del Comune di Ponzano Romano, nella Provincia di Roma. Per i danni subiti da uno dei mezzi pesanti coinvolti nello schianto, si presume che a innescare la vicenda sia stato il fenomeno del tamponamento a catena: un’ipotesi che comunque dovrà essere confermata nelle prossime ore.

Le operazioni di salvataggio per le persone ferite

Le operazioni per far uscire dalle lamiere i camionisti, si sono rivelate complicate fin dal primo momento. Da diversi minuti i Vigili del Fuoco stanno provando a estrarre i feriti dai loro abitacoli, arrivando addirittura ad arrampicarsi su quello che rimane delle cabine di guida dopo il violento incidente. Il bilancio al momento non è positivo, poiché sono stati estratti due camionisti in gravissime condizioni e trasportati con l’elisoccorso verso gli ospedali di Roma in codice rosso. Si stanno portando avanti i lavori per estrarre la terza persona dalle lamiere del proprio tir, in un’operazione che sta richiedendo diversi minuti.

Chiusa l’A1 in direzione Roma

A seguito dell’incidente avvenuto sull’A1 e all’altezza del Comune di Ponzano Romano, l’Autostrada è stata chiusa al traffico: una scelta per compiere le operazioni di soccorso ai feriti e ripulire le carreggiate dai detriti dell’incidente. Nuovi aggiornamenti sulla vicenda ve li forniremo come sarà possibile.