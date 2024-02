Mentana, arrestato titolare bar per spaccio di droga: sequestrati cocaina, hashish e marijuana

Arrestato barista nel Comune di Mentana, in provincia di Roma: spacciava droga da dietro il bancone del bar.

Blitz della Polizia di Stato nel Comune di Mentana, con gli agenti che hanno effettuato un maxi sequestro di droga. All’interno del territorio della provincia di Roma, i poliziotti hanno individuato una piazza di spaccio all’interno di un bar della zona. Il titolare dell’attività commerciale, oltre a occuparsi di ristorazione, viveva in contemporanea la vita di pusher, vendendo sostanze stupefacenti ai propri clienti.

Bar vende la droga nel Comune di Mentana

A finire in manette all’interno di questa vicenda un uomo di 42 anni italiano, risultato essere il titolare del bar a Mentana. All’interno del suo locale di ristorazione, gli agenti hanno rinvenuto una notevole quantità di droga durante la perquisizione. Visti gli agenti arrivare all’interno del proprio esercente, il barista ha consegnato personalmente 34 involucri di cocaina agli agenti, ognuno dei quali pesanti quasi 13 grammi.

Gli esiti della perquisizione sul barista

All’interno del locale sono stati rinvenuti 1000 euro fuori dalla cassa, probabilmente provenienti dallo spaccio di droga e che il barista non ha saputo giustificare alle forze di Polizia accorse nel bar. Nel ripostiglio dello stesso esercente, inoltre, è stata scoperta ulteriore droga. L’uomo custodiva anche marijuana e hashish, divisa in diverse dosi pronte per la vendita. Sostanze stupefacenti che, a distanza di poche ore, sono state rinvenute anche in casa del “barista-spacciatore”.

L’arresto del barista a Mentana

La Procura ha richiesto subito il fermo per il barista di Mentana, richiedendo e ottenendo dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida della misura pre-cautelare. Misura adottata dalla Polizia di Stato, che ha messo le manette intorno ai polsi dello spacciatore.

Secondo le prime ipotesi legate a questo fermo nel Comune di Mentana, gli agenti pensano che il bar fosse il centro di una fitta attività di spaccio all’interno del quadrante comunale. Attività legata alla vendita degli stupefacenti e camuffata sotto le sembianze di un bar di quartiere.