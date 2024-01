Meteo, allerta gialla nel Lazio per vento dalla serata di mercoledì 17 gennaio

L’Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’allerta meteo gialla dalla serata di oggi, mercoledì 17 gennaio, e per le successive 24-30 ore. Si prevedono sul Lazio: venti forti dai quadranti occidentali con raffiche di burrasca o burrasca forte, con particolare riferimento ai settori appenninici. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Lo ha comunicato l’ufficio stampa della Presidenza della Regione Lazio.

Il precedente. Meteo Roma, allerta temporali fino a stasera: che tempo farà

Prima domenica di pioggia nel meteo di Roma per il mese di gennaio 2024, con molti residenti che per il maltempo hanno visto rovinarsi gli ultimi giorni delle festività natalizie. Acqua che non ha risparmiato neanche la giornata di 7 gennaio 2023, con i rovesci che potrebbero protrarsi in serata e probabilmente, con meno incisività, anche nei primi giorni della prossima settimana.

Meteo Roma, giornata all’insegna della pioggia

Come stiamo vedendo in queste ultime ore, solo alcune zone della Capitale sono toccate dai rovesci. Lì dove sta piovendo, il maltempo tende a presentarsi a sprazzi e soprattutto con durata di pochi minuti. Condizione che, in confronto alle tormente delle scorse settimane, almeno sta risparmiando a Roma numerosi danni tra buche alle strade e alberi caduti.

La giornata di domenica su Roma

Nelle prime ore di questa mattina, i residenti hanno potuto osservare un cielo limpido. Tutto ciò, sperando magari di poter effettuare un’ultima passeggiata natalizia prima della fine delle festività con domani. Speranze tramontate a partire dalle 10 di questa mattina, quando su Roma hanno cominciato a farsi vedere nuvoloni, che preannunciavano l’imminente arrivo di temporali su gran parte del territorio romano e della sua Provincia.

Tanta acqua, ma clima mite

A dare fastidio, almeno fino adesso, è stata prevalentemente l’acqua. Il clima è stato clemente in fatto di freddo e vento, con alcuni fenomeni del periodo pre natalizio che non hanno fatto capolino nella Capitale per questa giornata. Anche le temperature sono state abbastanza vivibile, oscillando tra i 12 e i 13 gradi: temperature sopportabili con un buon giaccone a vento e una sciarpa intorno alla gola, per non ammalarsi con le famose influenze di stagione che stanno toccando il territorio del Lazio. Tra l’8 e il 9 gennaio 2024, il tempo potrebbe vedere un lieve miglioramento, con le nubi che potrebbero tornare sopra Roma solo nella giornata di martedì prossimo.