Meteo, Capodanno 2023 Roma: le previsioni, che tempo farà il 31 dicembre e il 1° gennaio

Tutto pronto per celebrare l’ultimo dell’anno a Roma, dal Concertone in piazza al Circo Massimo passando per cenoni e tavolate con amici e parenti. Per chi è curioso di conoscere le previsioni metereologiche, ecco cosa riserverà il meteo per il 31 dicembre nella Capitale.

Così come a Natale e Santo Stefano, anche l’ultimo giorno del 2023 a Roma le temperature si terranno miti, con un caldo inaspettato e clima tendenzialmente sereno. Un “caldo Natale” quello che accompagna migliaia di famiglie della Capitale e che le traghetta verso la fine dell’anno, con un Capodanno all’insegna del bel tempo e delle buone temperature.

Meteo a Roma il 31 dicembre e 1° gennaio: cosa aspettarsi

Le previsioni meteo per l’Italia il 31 dicembre e 1° gennaio 2024 potrebbero consegnarci un’Italia a due facce meteorologiche. Se al Nord si paleserà il freddo pungente in Lombardia e Piemonte, a Roma e nel Centro Italia troveremo probabilmente un clima più mite. In questo caso, le previsioni indicano temperature comprese fra 7 e 13 gradi. Buon inizio anno al Sud, invece tant’è che a Palermo ci saranno fra gli 8 e 15 gradi.

Previsioni meteo post Capodanno: il parere di Giuliacci per gennaio 2024

Le tendenze per il mese di gennaio dovrebbero essere di un mese più stabile e mite della media secondo Meteo Giuliacci.it. “Ricordiamo che per ‘mite’ comunque si intende freddo da cappotti, ma le giornate con valori gradevoli risulterebbero di più rispetto a quelle con temperature basse o gelide”. Attenzione a cantar vittoria però, il primo mese del 2024 potrebbe riservare degli spostamenti d’aria di significativa intensità.

“Questo però è impossibile prevederlo ora e dobbiamo aspettare necessariamente le prossime settimane per vedere se tale trend verrà confermato. Per ora ci accingiamo a chiudere il 2023 solare con mitezza e sole, come sovente è successo recentemente”, sostiene Giuliacci.