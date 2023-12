Meteo Capodanno 2024 in Italia: le previsioni, che tempo farà il 31 dicembre e il 1 gennaio

Prime previsione del meteo in vista del Capodanno 2024: ci si potrebbe trovare davanti una notte molto piovosa.

Il 2023 sta per volgere al termine e molti si chiedono che tempo farà per Capodanno 2024 in Italia. Le previsioni meteo sono ancora incerte e soggette a possibili cambiamenti, ma possiamo provare a delineare uno scenario generale basandoci sugli ultimi aggiornamenti dei principali modelli atmosferici.

Il meteo per la notte di Capodanno 2024: che tempo ci dobbiamo aspettare?

L’ultimo giorno dell’anno potrebbe essere caratterizzato da una situazione di instabilità su gran parte del Paese, a causa dell’arrivo di una vasta area di bassa pressione proveniente dal Nord Atlantico e diretta verso il bacino del Mediterraneo. Questa perturbazione potrebbe portare precipitazioni intense, anche a carattere di nubifragio, e venti forti su diverse regioni, soprattutto al Nord e sulle zone tirreniche.

Capodanno con la neve sulle Alpi

Le temperature potrebbero essere miti per il periodo, con valori superiori alla media stagionale, ma con sensazioni termiche più fredde a causa del vento. La neve potrebbe cadere solo in montagna, oltre gli 800/1000 metri sulle Alpi.

Primo Gennaio 2024 nel segno del sole in gran parte d’Italia

Il primo giorno del nuovo anno potrebbe essere invece più tranquillo e soleggiato su gran parte dell’Italia, grazie al rialzo della pressione atmosferica e al miglioramento delle condizioni meteo. Le temperature potrebbero subire una lieve diminuzione, ma rimanere comunque gradevoli per la stagione. La neve potrebbe persistere solo sulle cime alpine, mentre le pianure e le coste potrebbero godere di una giornata di bel tempo.

Belle giornate per la prima settimana di gennaio 2024

Le previsioni meteo per Capodanno 2024 in Italia sono ancora incerte e soggette a possibili cambiamenti, ma possiamo dire che il 31 dicembre 2023 potrebbe essere una giornata di maltempo, con piogge, venti e neve in montagna, mentre il 1 gennaio 2024 potrebbe essere una giornata di bel tempo, con sole e temperature miti. Vi consigliamo di seguire gli aggiornamenti meteo nei prossimi giorni per avere maggiori dettagli e conferme sul tempo atteso per le festività di fine anno.