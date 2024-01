Meteo, in arrivo anticiclone: impennata delle temperature. A Roma come fine estate

Tempo mite, soleggiato e stravagante a Roma e nel Lazio. È l’anticiclone che a partire dal 23 gennaio vedrà un rialzo momentaneo delle temperature. Ma anche, purtroppo, di nebbia e smog.

Spazio ad aumenti momentanei di pressione, che porterà anche a un’impennata delle temperature nella Capitale. Arriva a Roma l’anticiclone che, almeno per poche ore, permetterà di riscaldarsi con sole e belle giornate. Sono le previsioni che riguarderanno tutta la scena euro-mediterranea, dal 23 gennaio fino alla fine del mese.

Si alzano le temperature a Roma: cosa succederà con l’anticiclone

Via il freddo glaciale, a Roma le temperature saliranno di qualche lineetta, preannunciando giornate soleggiate, con clima mite e stabile. Tra mercoledì e venerdì, per esempio, sono attese temperature tra i 15 e 20 gradi. Merito di una massa d’aria tiepida subtropicale che, trascinata dall’alta pressione, raggiungerà l’apice dell’alta pressione proprio a metà settimana, intorno al 23 gennaio. Lo zero termico, per questo motivo, si attesterà oltre i 3.000 metri.

C’è anche il rovescio della medaglia però, e si rivelerà soprattutto al Nord Italia. “è probabile un ritorno delle nebbie su pianure e valli soprattutto a partire da giovedì”, spiega Meteo.it, in queste aree, “Chiaramente, questa anomalia anticiclonica prevista per più di una settimana avrà anche delle conseguenze in termini di peggioramento della qualità dell’aria, specie in pianura Padana dove il ricambio d’aria sarà pressoché nullo”.

Previsioni meteo nel resto del Lazio

Situazione analoga sul resto del Lazio. Il cielo nei prossimi giorni sarà approssimativamente sereno o con nubi sparse, non è prevista pioggia. Sul fronte delle temperature abbiamo: tra 2 e 12 a Frosinone, tra 8 e 14 a Latina, tra 2 e 11 a Rieti e Viterbo. I valori aumentano anche nelle città solitamente più fredde appunto Rieti e Viterbo, dove nei giorni scorsi le minime sono scese al di sotto dello zero.