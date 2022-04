Meteo, in arrivo una perturbazione atlantica: tornano freddo e piogge

Pasqua con il cielo nuvoloso, Pasquetta con il sole e tanto vento, ma ora in Italia nei prossimi giorni arriverà l’ennesima perturbazione. E tra maltempo e temperature in calo per il periodo, la primavera sembra essere ancora lontana. Anzi, in montagna nel fine settimana potrebbe arrivare addirittura la neve e, quindi, non è ancora il momento di togliere via dagli armadi gli abiti pesanti.

Le previsioni meteo in Italia mercoledì 20 aprile

Come spiegano gli esperti de Il meteo.it, nei prossimi giorni si avvertirà poco caldo e il sole si vedrà sempre meno perché le giornate saranno nuvolose. E le precipitazioni interesseranno tutta l’Italia, con un peggioramento soprattutto giovedì 21 aprile.

In realtà, già a partire da mercoledì ci saranno tante nubi, dal Nord a gran parte del centro e sono attese anche le prime piogge, soprattutto al Nordovest, sulla Sardegna e sui settori tirrenici. Un piccolo ‘assaggio’ di quello che accadrà poi (e purtroppo) giovedì.

Pioggia e neve giovedì 21 aprile 2022

La giornata di giovedì in Italia sarà all’insegna del maltempo, già dalla prima mattina. Torneranno anche i venti di Scirocco e ci sarà addirittura la neve sui rilievi alpini e sulle cime più alte della dorsale appenninica. Questo vuol dire che il clima sarà molto più fresco, poco ‘primaverile’. E la bella stagione sembra un miraggio.

Che tempo farà in Italia il 25 aprile

Ma che tempo farà in Italia il prossimo lunedì? Non certo un inizio settimana come tutti perché sul calendario è festivo e molti, proprio come è accaduto a Pasqua e Pasquetta, approfitteranno del weekend lungo per fare una gita fuori porta. Sempre tempo permettendo. In realtà, venerdì, come spiegano gli esperti di Meteo.it, ci sarà ancora molta instabilità, ma da sabato dovrebbe esserci una quiete atmosferica. Con la speranza, però, che il condizionale diventi presente. E lo faccia in modo positivo, con il sole e il caldo.