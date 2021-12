Meteo Lazio, arriva il grande freddo con temperature sottozero: le previsioni per i prossimi giorni

Il sole splende in cielo dopo settimane di allerta meteo, ma nel Lazio le temperature continuano a calare e il grande freddo, a quanto pare, deve ancora arrivare. Credevamo di sì, ma da questa settimana si andrà sotto lo zero, tornano le gelate e le temperature saranno rigide su buona parte del territorio. A confermarlo gli esperti di Meteo Lazio, che hanno spiegato che le temperature minime nella Regione, nelle aree interne appenniniche, stamattina hanno quasi toccato i -10°C.

Meteo Lazio, le previsioni per la settimana di Natale: arriva il freddo

In provincia di Rieti è molto fredda l’aria nella località Vallalunga di Leonessa, ma sono stati riscontrati valori minori ai -5 anche a ridotto della Piana Reatina. Gelate, spiegano da Meteo Lazio, che hanno interessato alcune zone della Tuscia. Ma non solo. Il freddo è esteso anche nella provincia di Roma e ai Castelli Romani, dove le minime sono scese sotto i -4/-5°C. Temperatura minime basse anche lungo tutta la Valle del Fiume Sacco e del Liri nel Frusinate. Sulle pianure di Latina, nel basso Lazio, si segnalano i -0.2°C a Borgo San Michele e -0.4°C a Latina Nord.

Meteo Roma e nel Lazio martedì 21 dicembre 2021

Nella Capitale domani, martedì 21 dicembre, cieli saranno irregolarmente nuvolosi al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio con tempo asciutto; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà stabile. Temperature comprese tra +4°C e +12°C. Nel resto del Lazio, invece, il tempo sarà prevalentemente stabile nella giornata con nuvolosità irregolare al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio; molte nubi anche in serata con possibili isolate precipitazioni sui settori settentrionali.