Meteo: le previsioni di mercoledì 25 settembre

AL NORD

Passaggio perturbato in giornata sulle regioni settentrionali, al

mattino le prime piogge interesseranno la Liguria e le Alpi, al

pomeriggio i fenomeni si estenderanno su tutte le regioni mentre in serata insisteranno sul nord-est con piogge a tratti anche di forte intensità sul Friuli.

AL CENTRO

Peggioramento meteo in arrivo anche al Centro Italia con le prime piogge al mattino sulla Toscana. Al pomeriggio i fenomeni si estenderanno a tutte le regioni con attività temporalesca su Toscana, Umbria e Lazio.

Piogge anche in serata e nottata tra Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo

AL SUD

Giornata di bel tempo al sud Italia con cieli poco nuvolosi fin dal

mattino, eccetto in Campania e in Sardegna dove non si esclude la possibilità di locali e brevi piogge in giornata, fenomeni temporaleschi non esclusi in nottata sulla Campania.

Temperature in lieve calo al centro-sud Italia.