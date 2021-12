Meteo Roma e Lazio: a Natale nuvole e pioggia, neve a Capodanno. Le previsioni nel dettaglio

Dopo il sereno questa volta tornerà la pioggia, che farà ‘capolino’ sull’Italia proprio in occasione delle festività natalizie. Che saranno all’insegna del maltempo, tra temporali e temperature in calo su buona parte della penisola, con il freddo che continuerà a farsi sentire.

Leggi anche: Meteo Italia, calano le temperature: freddo e neve in arrivo per Natale e Capodanno

Meteo Roma e Lazio Natale 2021: arriva la pioggia

Come riporta La Repubblica, già da martedì 21 dicembre le nuvole copriranno il cielo di Roma e il 22 e il 23 si registreranno brevi temporali. Pioggia anche il 24 dicembre, a Natale e a Santo Stefano, quando però ci sarà anche qualche schiarita. Nessun nubifragio (si spera), ma bisogna dimenticarsi il sole pieno e le belle giornate, almeno per le feste.

Leggi anche: Neve nel Lazio, ecco dove e quando nevicherà nelle prossime settimane

Neve a Capodanno a Roma e nel Lazio?

Svanisce anche il sogno di vedere la Capitale imbiancata perché le temperature si rialzeranno a Natale, poi a Capodanno ci sarà di nuovo un calo. Ma non è detta l’ultima parola perché è tutto incerto. Stando alle previsioni che si leggono sul sito di Meteo Lazio, per l’ultima decade di dicembre (comprese le festività di Natale e Capodanno) non si possono escludere affondi artico-continentali, mentre un riscaldamento stratosferico potrebbe esserci tra il 25 e il 30 dicembre. Ancora troppo presto per avere certezza, non ci resta che aspettare e capire come sarà il tempo a Natale. Il 2021 si concluderà con la neve?

Nevicherà a Roma nel 2022?

Nevicherà quest’anno nella Capitale? Il meteorologo Mario Giuliacci a Fan Page ha spiegato: ‘E’ ancora troppo presto dirlo, per saperne di più sarà necessario attendere metà dicembre, anche se quest’anno ci sono tutte le condizioni favorevoli affinché accada’. ‘Le condizioni meteo – conclude l’esperto– ci sono, dicembre è iniziato all’insegna di tre ondate di freddo, ma è ancora presto dire quando cadranno i fiocchi in città’.