Meteo, terza ondata di calore africano, poi arriva il ciclone Poppea: pioggia, vento e grandine

Una sorta di ‘tempesta di caldo’ su gran parte dell’Italia, con temperature più alte di 3-4 gradi, è in arrivo entro lunedì 21 agosto. Il meteo indica questo: torniamo a sudare. La definizione ‘Heat Storm’ viene usata in meteorologia per descrivere un’ondata di caldo con massime oltre i 37,8°C per almeno 3 giorni su un’ampia superficie”.

Meteo, caldo afoso almeno fino a venerdì 25, poi cambia tutto

A portare il caldo è ancora una volta l’anticiclone africano, con temperature che potranno raggiungere 38-40°C al Centro-Nord almeno fino a martedì 22 agosto. Lo zero termico si porterà fino alla quota record di 5.200 metri. Con il caldo, al Nord arriva anche una tregua dai temporali e in generale il picco delle temperature è atteso per martedì 22 agosto con 39-40 gradi a Firenze, Alessandria, Livorno e Pisa. Questo è quanto indica il meteo.

A spazzare via l’anticiclone africano potrebbe essere però un ciclone in arrivo da Nord, ribattezzato Poppea, che da giovedì 24 agosto potrebbe portare temporali anche violenti. L’aria fredda potrebbe infatti scontrarsi con quella molto calda accumulata a causa del ritorno dell’anticiclone.

Sulla Marmolada la temperatura è più alta rispetto al giorno della tragedia

Temperature che sfiorano i 30 gradi già prima di mezzogiorno nelle località di fondovalle del Trentino Alto Adige. Nella giornata di lunedì 21 agosto 2023 sono previsti anche 38-39 gradi. Ai 3.343 metri di Punta Penia sulla Marmolada il pomeriggio di sabato 19 agosto la colonnina di mercurio ha superato i 13 gradi, mezzo grado in più rispetto alla tragica domenica 3 luglio del 2022 quando il crollo della calotta sommitale causato dalle elevate temperature provocò la valanga che travolse una ventina di persone uccidendone undici. Questa mattina, domenica 23 agosto, oltre i 3.000 metri si è registrata una temperatura di 10 gradi. Lo zero termico è previsto attorno ai 4.700 metri.