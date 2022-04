Meteo weekend, tornano grandine, vento e piogge: allerta gialla e temporali su Roma

Dopo il sole e due giorni di festa un po’ ventilati, in Italia torna il maltempo. E quello che gli esperti avevano annunciato ora si sta concretizzando: il cielo nuvoloso, le forti raffiche di vento e le piogge in alcune zone ne sono (e purtroppo) la dimostrazione. Una nuova ondata, una nuova perturbazione che non sta risparmiando il Lazio, al punto che il dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla dalle prime ore di oggi e per le successive 18-24 ore.

Vento e temporali a Roma e nel Lazio giovedì 21 aprile

La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla, che durerà fino a domenica. Questo perché nel Lazio si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con raffiche di burrasca forte, in particolare sui settori costieri e mareggiate lungo le coste esposte. Ma non solo. Dalle prime ore di questa mattina e per le successive 12-18 sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

Le previsioni a Roma e nel Lazio di domani

Domani, venerdì 22 aprile, a Roma il tempo sarà instabile nella giornata con precipitazioni sparse possibili al mattino e poi anche nel pomeriggio; fenomeni in generale esaurimento in serata. Temperature comprese tra +11°C e +16°C. Stessa cosa nel resto del Lazio, dove il tempo sarà instabile nel corso della giornata con piogge e acquazzoni sparsi su tutto il territorio, locali temporali al mattino sul Basso Lazio. Migliorerà in serata sui settori costieri centro settentrionali, ma ci saranno ancora precipitazioni sparse altrove. Domani nel Lazio è allerta gialla per criticità idrogeologica sulle zone E, F e G, rispettivamente Aniene, Bacini costieri Sud e Bacino del Liri.

Che tempo farà nel weekend e il 25 aprile

Stando alle previsioni degli esperti di Meteo 3B, un insidioso vortice incombe sul weekend lungo, quello che si concluderà lunedì 25 aprile. Un weekend che in Italia sarà all’insegna del maltempo, con piogge anche abbandonati. In una fase iniziale, nella giornata di sabato, le Regioni più esposte saranno quelle nord occidentali e quelle tirreniche centrali, mentre altrove le condizioni dovrebbero essere migliori. Domenica, invece, le regioni più esposte saranno ancora una volta quelle settentrionali e buona parte di quelle centrali, mentre al Sud ci saranno temperature miti. Lunedì 25 aprile ci sarà un’instabilità al Nord e su parte del Centro, mentre al Sud le temperature saranno oltre la media.