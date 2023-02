Metro A, guasto sulla linea: sospesa la tratta tra Ottaviano e Battistini

Metro A, nuovi problemi per i pendolari, che questa mattina hanno trovato i cancelli chiusi nella tratta tra Ottaviano e Battistini a causa di un guasto. Utenti infuriati e in ritardo, anche se Atac ha messo a disposizione dei bus alternativi per coprire il servizio.

❌🚇 #Roma #MetroA intervento tecnico sospesa la circolazione tra #Ottaviano e Battistini ✅attivi bus sostitutivi 📢fermate:

Cornelia direzione Battistini: circonvallazione Cornelia/via Bolognini – direzione Ottaviano: largo

Battistini: via Battistini/stazione#pendolariLAZ — Astral Infomobilità (@astralmobilita) February 7, 2023

Metro A fuori servizio tra Ottaviano e Battistini, i motivi

“Stiamo eseguendo un intervento tecnico in linea. Abbiamo sospeso temporaneamente la circolazione tra Ottaviano e Battistini”, fa sapere l’azienda attraverso un Tweet. Ma i viaggiatori, dapprima ammassati sulle banchine della Metro, poi in attesa dei bus sostituivi, commentano così: “Si possono conoscere i dettagli di questi interventi tecnici che magicamente vengono fatti sempre sulla stessa tratta e sempre in orari di punta? Penso sia doveroso informare chi paga (o meglio, butta via soldi) l’abbonamento per un servizio disastroso come il vostro”.

Chiusa Stazione Manzoni in accesso

Alle 7:00 la stazione della Metro A Manzoni è stata chiusa in accesso a causa dell’intervento tecnico. Un guasto sulla linea è avvenuto all’altezza di quella stazione. Poi, poi minuti dopo, è arrivato invece l’annuncio della sospensione della linea sulla tratta compresa tra Ottaviano e Battistini.

La nota di Atac

Si sono quasi concluse le operazioni di ripristino della circolazione sulla metro A, fra Ottaviano e Battistini, sospesa per un problema di incompatibilità ad un deviatoio, che ha attivato le protezioni impedendo il transito dei treni. La circolazione sull’intera linea tornerà regolare a breve.