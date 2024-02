Metro B di Roma, fumo nella stazione di piazza Bologna: fermata chiusa

Chiusa una stazione della Metro B a Roma: nel pomeriggio fuoriuscita di fumo dalla fermata di piazza Bologna.

Momenti di paura questo pomeriggio a Roma, dove una fermata della Metro B è stata chiusa al pubblico e ha comportato dei forti rallentamenti sulla linea ferroviaria. Secondo le testimonianze dei pendolari presenti, del fumo sarebbe fuoriuscito da un’importante stazione ferroviaria della Città Eterna, costringendo ATAC alle manovre di sicurezza.

Fumo in una stazione della Metro B di Roma

Il fumo si sarebbe propagato dalla stazione di piazza Bologna, collegata alla linea della Metro B nella Città Eterna. L’episodio si sarebbe svolto durante l’arco di questo pomeriggio, con i pendolari che avrebbero visto un muro di fumo grigio estendersi per i locali ferroviari. Gli stessi utenti del servizio metropolitano di Atac, avrebbero prontamente segnalato la problematica e il pericolo al personale operativo dentro la stazione e i servizi di soccorso attraverso il numero d’emergenza del 112.

L’intervento sulla fermata metro Bologna

Per effettuare i controlli all’interno della stazione, il personale ATAC ha fatto uscire gli utenti dalla struttura ferroviaria. Inoltre è stata bloccata la linea della Metro B, con l’intenzione di non creare pericoli per la situazione che si era creata all’interno della stazione ferroviaria. I Vigili del Fuoco stanno effettuando le perizie sul posto, per valutare le cause del problema.

I primi riscontri nella stazione metropolitana di Roma

Nella nube di fumo che ha invaso la stazione, i Vigili del Fuoco hanno escluso che delle persone possano essere rimaste ferite o intossicate. Insieme alle forze dell’ordine arrivate all’interno della fermata di piazza Bologna, ormai da diversi minuti gli uomini dei soccorsi stanno cercando d’identificare la problematica e soprattutto cercare di mantenere la sicurezza all’interno di quest’area cittadina. Sul posto, subito dopo il lancio dell’allarme sulla presenza del fumo, si sono presentati i militari legati all’Arma dei Carabinieri: gli uomini stanno portando aiuto per le operazioni di soccorso volte a individuare la problematica.

La precisazione di ATAC

In merito al problema della fermata Bologna, ATAC ha precisato: “In relazione all’episodio di fumo presente nella stazione metro di Bologna, ATAC precisa che il servizio della metro B è regolare. In forma precauzionale, per consentire le verifiche agli impianti e agli ambienti, la stazione di Bologna è stata momentaneamente chiusa all’ingresso e all’uscita e i treni transitano senza fermare”.