“Mi vuoi sposare?” e si inginocchia su via Condotti, ma lei risponde “No”. Il video diventa virale

Non tutte le dichiarazioni d’amore sono un successo. Lo sa bene la coppia che da ore è protagonista di un video virale in cui una proposta di matrimonio si trasforma in un secco rifiuto della sposa.

Il romanticismo della Capitale sotto Natale, un cantante lirico ad accompagnare uno dei momenti più importanti della propria vita e l’anello a sugellare una proposta di matrimonio. Peccato che al pretendente sia servito un rifiuto glaciale dalla sua “dolce” metà. È la scena a cui assistono decine di persone a via Condotti, a pochi metri dall’iconica piazza di Spagna a Roma. Una dichiarazione diventa così un epilogo amaro per un giovane innamorato.

Lui le chiede di sposarlo, lei rifiuta: “Che c***o fai?!”

Come vuole la tradizione, il pretendente si inginocchia in mezzo a Largo Carlo Goldoni, tra via del Corso e l’inbocco con via Condotti. Per le strade del Centro ci sono decine di persone, complice anche il Natale, forse proprio il momento sognante ispira un giovane fidanzato a voler coronare il suo sogno d’amore. Così d’un tratto si inginocchia al cospetto della ragazza mentre ballano, davanti a tanti passanti, e sfoggia un anello.Lei, tra lo stupito e l’infastidito, respinge però al mittende la proposta. “Che c***o fai?! Non ero pronta”, continua a ripetere davanti ai presenti che, incuriositi, sperano cambi idea.

Proposta di matrimonio fallisce e diventa virale. Lei: “Non ero pronta”

La situazione, già imbarazzante, diventa presto tragicomica contribuendo a rendere così il video virale. Il fidanzato imperterrito continua a sorriderle, sperando la ragazza cambi idea, mentre lei invece si innervosisce e viene pressata anche dagli astanti. “E’ sì o no?”, le chiedono. “E’ no”, risponde la ragazza, cercando di sfuggire all’imbarazzo, “Non ero pronta, non me l’aspettavo”.

https://vm.tiktok.com/ZGeFTPbbm/

Il set romantico, il vestito da sera, le luminarie di Natale, il cantante che intona “O sole mio” di sottofondo divengono così lo sfondo di un due di picche stratosferico. Sui social gli utenti di sbizzarriscono, tra chi si domanda se la coppia ne abbia prima parlato e chi, lapidario, cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno: “Sei stato graziato”.