Milan-Roma, fumogeni nei panini: 6 Daspo a tifosi della Roma

Tenta di introdurre dei fumogeni nascosti nei panini allo stadio San Siro di Milano: l’episodio durante Milan-Roma.

Episodio curioso prima della partita Milan-Roma di ieri sera, domenica 14 gennaio 2024. Un tifoso giallorosso, ai cancelli di San Siro, avrebbe provato a introdurre dei fumogeni in maniera furbesca, spacciandoli agli agenti della Polizia di Stato e gli steward come panini avvolti nella carta stagnola. Un meccanismo però che non ha illuso la sicurezza dello stadio milanese, che prontamente si è accorta della situazione.

Prova a entrare coi fumogeni durante Milan-Roma: la furbata

Il ragazzo è risultato essere un tifoso romanista di 19 anni. Il giovane, per portare i fumogeni, aveva inserito i fuochi all’interno dei panini, successivamente avvolti nella carta stagnola. Gli agenti devono essere rimasti colpiti da quelle forme “inusuali” di quei singoli sandwich, tanto da farli scartare dal ragazzo davanti ai loro occhi e scoprire la sorpresina che contenevano tra le fette di pane.

Prova a entrare coi fumogeni durante Milan-Roma: il panino col fumogeno

Gli agenti si sono trovati davanti almeno tre panini con un particolare ripieno al loro interno. Infatti, tra le fette di pane, una classica schiacciatina romana, era posizionato un fumogeno. In tutti i sandwich presi in osservazione, ognuno conteneva un fumogeno dai diversi colori, come nel caso di quello che emetteva del fumo di colore verde o giallo.

Prova a entrare coi fumogeni durante Milan-Roma: i controlli a San Siro

Nonostante lo sciopero della Polizia Locale di Milano, ugualmente le forze dell’ordine hanno blindato l’area dello stadio San Siro e le linee ferroviarie della città che collegavano con il percorso proveniente da Roma. Nelle azioni di filtraggio all’arena calcistica, sono stati emessi sei Daspo verso i tifosi della squadra giallorossa per disordini creati in prossimità dello stadio. Per cinque di loro la misura varrà un anno, mentre per un altro ragazzo, con precedenti penali alle spalle, il Daspo convalidato durerà il tempo di 18 mesi.