Mille Miglia a Roma, partenza… di fuoco: in fumo un’auto al via (VIDEO)

Partenza con sorpresa alla tappa di Roma della Mille Miglia 2023. La seconda giornata della famosa corsa, infatti ha vissuto, nel momento clou della giornata, momenti di paura quando una delle vetture, proprio al momento del via, ha improvvisamente preso fuoco.

Un incendio subito domato, ma il fumo che si è alzato dalla vettura ha comunque destato la preoccupazione del pilota e dei numerosissimi spettatori che erano accorsi per vedere l’atteso evento.

La Mille Miglia a Roma, un appuntamento che si ripete

La Mille Miglia, giunta ormai alla sia 41ª edizione, è arrivata oggi al suo secondo giorno. Partita ieri da Brescia dalla Pedana di Viale Venezia, oggi è arrivata nella Capitale. Qui le auto d’epoca hanno sfilato in via Veneto, nella rievocazione della storica corsa. Ma, al momento della ripartenza, dopo l’accoppiata fatta dai giudici, ecco l’inconveniente, con la fumata di una delle vetture. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per il conducente.

Traffico impazzito

A causa delle chiusure delle strade e delle deviazioni della circolazione stradale e dei bus del trasporto pubblico, sono state pesanti le ripercussioni sul traffico per l’intera giornata, complici anche le condizioni atmosferiche.

Le chiusure sono iniziate già domenica scorsa e proseguiranno fino a sabato prossimo, 17 giugno. In particolare oggi, dalle 14.00 a mezzanotte circa, la chiusura in quel tratto sarà in entrambi i sensi di marcia. Le linee di bus 52, 53, 61, 100, 150F, 160, 590, nMA, MA e n201 sono state deviate. I bus, da Porta Pinciana raggiungeranno via Veneto passando per via di Porta Pinciana e via Ludovisi. Sempre oggi, ancora dalle 14 a mezzanotte, da via Veneto a piazzale Brasile sono transitati su via Boncompagni, via Piemonte e Corso Italia. Disagi anche nei prossimi giorni.