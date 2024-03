Million Day, giocatore baciato dalla fortuna: vince un milione di euro

La Dea bendata ha strizzato l’occhio a un giocatore nel frusinate che ha tentato la fortuna con l’ultima novità Lottomatica.

Un bottino fortunato ad Alatri, in provincia di Frosinone. Qui un fortunato giocatore nelle ultime ore ha sfidato la fortuna, che ha deciso di sorridergli: una vincita da capogiro.

Milion Day ad Alatri: il montepremi

Il nuovo gioco di Lottomatica, che permette di vincere fino a 1 milione di euro, ha premiato un giocatore ad Alatri, in provincia di Frosinone.

La vincita milionaria è stata ottenuta alla ricevitoria Baldassarre. Quando alla giocata, si tratta di un sistema semplice e comprensibile da chiunque: basta compilare una schedina scegliendo tra 5 numeri, compresi da 1 a 55, e il gioco è fatto. Ora non resta che attendere un nuovo milionario in città, il secondo in pochi mesi.