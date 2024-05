Minaccia operai di un cantiere edile con un coltello: arrestato un uomo a Latina

Uomo minaccia prima i passanti e poi armato di coltello infastidisce gli operai di un cantiere a Latina: arrestato dalla Polizia.

Attimi di follia per le strade di Latina. Ieri mattina un gambiano ha seminato il panico nella zona del Centro Storico, minacciando i passanti ed entrando, senza nessuna autorizzazione, all’interno di un cantiere edile: qui avrebbe brandito un oggetto appuntito simile al coltello, mostrando l’intenzione di voler pugnalare gli operai operativi all’interno dell’area. Solo l’intervento della Polizia di Stato ha salvato la vita dei lavoratori e tratto in arresto l’uomo.

Uomo minaccia operai con un coltello a Latina

Una scena di profondo degrado quella vissuta a Latina, riportandoci alle violenze ormai quotidianamente si vedono davanti alla Stazione Termini per le lotte intestine tra minoranze etniche legate alla delinquenza. Protagonista della vicenda un uomo proveniente dal Gambia, che inizialmente aveva cominciato a inveire in maniera minacciosa contro i passanti presenti su via Michelangelo e via Sanzio: strade vicine all’Ospedale Santa Maria Goretti. Ignote le motivazioni di tanta rabbia, che nel giro di pochi minuti sarebbe esplosa in un’azione ancora più violenta.

Le minacce contro gli operai al lavoro

Forse in balia dell’alcol e delle droghe, l’uomo si è inserito in un cantiere edile presente tra le due strade. Come racconta LatinaOggi, una volta riuscito a entrare nello spazio, avrebbe preso in mano un oggetto appuntito e dalle sembianze di un coltello: armato di questo oggetto, avrebbe cominciato a inveire anche contro gli operai attività in quel posto, minacciandoli di volerli “accoltellare” e senza spiegarne i motivi di tanta furia.

L’intervento della Polizia di Stato a Latina

Sul posto è intervenuta prontamente la Polizia di Stato, che ha colto l’uomo africano armato. Gli agenti in un primo momento hanno percepito come l’uomo stesse delirando sotto l’effetto di sostanze, valutando la possibilità di usare il teaser per neutralizzarlo e non creare pericoli verso i lavoratori dell’appalto edile. Cambio di programma quando i poliziotti, parlandogli, sono riusciti a calmarlo e poi mettergli le manette: l’uomo è stato trasferito presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio a Roma, in vista della sua espulsione dal territorio italiano.