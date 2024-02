Ministero della Salute, prodotto richiamato per rischio biologico: lotto in questione | Non consumarlo

Il Ministero della Salute in queste ore ha ritirato dal mercato un prodotto alimentare: l’alimento era a rischio biologico.

Dalla giornata di giovedì 15 febbraio 2024, il Ministero della Salute ha ritirato un prodotto alimentare per alto rischio biologico. Il richiamo sarebbe avvenuto per il “Vitel Tonne – fettine di carne cotta di bovino adulto in salsa tonnata”, prodotta dal marchio della Gianni Negrini Srl. Da diversi giorni, tutte le attività commerciali stanno togliendo il prodotto dai propri scaffali.

Ministero della Salute ritira prodotto alimentare per rischio biologico: ecco quale

Il prodotto richiamato dal Ministero della Salute e legato alla serie del “Vitel Tonne”, appartiene al lotto di produzione con il codice “E11867”. Il marchio d’identificazione per il prodotto, inoltre, è quello di “CE IT 19 L”. Il prodotto è stato fatto presso lo stabile di via Alberelli, nella frazione di Renazzo nel Comune di Cento: questa una località presente nel Comune di Ferrara.

Come individuare il prodotto sugli scaffali dei supermarket

Per chi è abitudinario nel fare la spesa al supermercato, il Ministero della Salute ci ha offerto nuovi dettagli per individuare il prodotto con una maggiore facilità. Sull’etichetta del Vitel Tonne, anzitutto, troveremo una precisa scadenza, che risulta essere programmata alla data di oggi (lunedì 19 febbraio 2024). I prodotti ritirati dal commercio e pericolosi per la salute umana, sono quelli che vedono le confezioni da 170 grammi.

I consigli del Ministero della Salute per chi ha comprato il prodotto alimentare

Come succede puntualmente in queste situazioni, il Ministero della Salute ha fornito tutte le indicazioni qualora un consumatore avesse acquistato questo prodotto. Il prodotto è stato ritirato dagli ispettori ministeriali con la motivazione di “rischio microbiologico”. In tal senso, il Ministero della Salute invita i consumatori che hanno acquistato una vaschetta di Vitel Tonne da 170 grammi con il codice di lotto che abbiamo menzionato precedentemente, a non consumarlo e poi riconsegnarlo al punto vendita dove lo avete preso. Lo stesso negozio vi erogherà il rimborso dell’acquisto.