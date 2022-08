Missione Artemis, Nasa conferma: l’uomo tornerà sulla Luna

L’uomo tornerà sulla Luna. Un’ impresa affascinante e finalmente c’è una data: lunedì 29 agosto 2022. Un evento emozionante e che non ha pari nel suo genere, se non ovviamente lo storico allunaggio effettuato da Jurij Gagarin il 20 luglio del 1969. Missione Artemis, questo il nome dell’affascinante impresa.

L’uomo tornerà sulla Luna: ecco quando

Trepidante attesa per l’arrivo del prossimo lunedì quando, a distanza di ben 53 anni, l’uomo metterà di nuovo piede sulla Luna. La prima missione Artemis partirà il prossimo 29 agosto con una finestra di lancio di circa due ore. In particolare, verrà aperta alle 8.33 a.m EdT, quando da noi saranno le 14.33. La missione partirà dal Launch Pad 38B del Kennedy Space Center, in Florida.

La conferma della Nasa

La prima conferma da parte della Nasa è arrivata nella notte italiana a seguito di un Flight Readiness Review al quale hanno preso parte i manager dell’Artemis 1. La conferenza stampa si è tenuta nel quartiere generale della Nasa e vi hanno preso parte, tra gli altri, l’amministratore associato per la direzione della missione di sviluppo dei sistemi di esplorazione Jim Free e l’amministratore associato dell Nasa Bob Cabana.