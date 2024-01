Modella picchiata e minacciata di morte dall’ex per un like su Instagram

Episodio di violenza domestica a Ostia: giovane modella viene picchiata dall’ex compagno e minacciata di morte per i like su Instagram.

Nuovo episodio di violenza domestica in Italia, questa accaduto ai danni di una modella 24enne di Ostia. La giovane è rimasta vittima per ben due anni delle violenze del proprio compagno, spesso scaturite dai like che la stessa ragazza riceveva su Instagram per i suoi post da altri uomini. Vere e proprie aggressioni, con l’uomo, un 32enne con precedenti penali, che più volte l’avrebbe presa a pugni e minacciata di morte.

La modella minacciata di morte per i like su Instagram

Per la giovane sono stati due anni di violenze, con una relazione iniziata nell’estate del 2020 e finita a novembre 2022. Nonostante la fine della loro convivenza, a novembre 2023 l’uomo ha riprovato a fare irruzione a casa della donna, questa minacciandola di morte con una pistola e dicendole apertamente che voleva ucciderla. A salvare la donna solo un suo amico, che ha prontamente allertato i Carabinieri e ha permesso l’arresto dell’ex compagno.

I racconti terribili della ragazza di Ostia

La giovane ha deciso di denunciare i due anni di violenza nella caserma dei Carabinieri, raccontando come quelle botte erano ormai diventate abituali ai suoi danni. L’ex compagno esplodeva di rabbia all’idea che la donna potesse trovarsi un nuovo fidanzato, ma anche vedendo altri like di uomini ai post che la giovane pubblicava sul proprio profilo Instagram.

Come racconterà ai militari, la signorina in passato era stata vittima di pugni sul viso. Ma anche scaraventata fuori da una macchina in corsa, perchè disse all’ex fidanzato ubriaco di ridurre la velocità. Uomo che già le forze dell’ordine conoscevano molto bene, in quanto noto nella scena criminale romana e che in questi contesti aveva perso l’uso dell’occhio sinistro in un probabile scontro a fuoco.

La minaccia con la pistola

Dopo la perdita dell’occhio, avvenuta recentemente, l’uomo si era munito di una pistola che portava probabilmente irregolarmente per autodifesa in caso di possibili agguati. Proprio con quest’arma avrebbe minacciato a novembre 2023 la propria ex fidanzata, ribadendogli oltretutto come “avrebbe voluto sparargli prima” se ne avesse avuto la possibilità. Attualmente il soggetto è stato posto agli arresti domiciliari e disposizione della Procura per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.