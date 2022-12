Mondadori regala 1.000 euro ai dipendenti: ‘Grazie per quello che fate’

Mille euro in più per i dipendenti con un reddito annuo sotto i 35mila euro. Tredicesima di Natale? No. “Un ringraziamento per i buoni risultati ottenuti insieme. E un modo di essere ancora più vicini e attenti alle esigenze di chi, tra le nostre persone, ha una situazione economica più esposta all’incremento del costo della vita e dell’inflazione, in un contesto generale particolarmente difficile come quello attuale”.

Un buono da 1.000 euro per i dipendenti della Mondadori

L’azienda è la celeberrima casa editrice Mondadori, diretta dall’amministratore delegato Antonio Porro e dalla presidente del gruppo Marina Berlusconi. Che ha deciso di regalare un Natale eccezionale a tanti dipendenti della storica struttura di Segrate (Milano), grazie a un buono di mille euro spendibile online in base alle diverse necessità personali e familiari. “Sono stati dodici mesi impegnativi ma di grandi soddisfazioni per la nostra azienda, e abbiamo ritenuto opportuno essere ancora più vicini alle vostre esigenze”, ha scritto in una mail interna l’ad della casa editrice Antonio Porro.

“In una logica di attenzione al benessere delle nostre persone, e anche come segno di ulteriore ringraziamento per i buoni risultati che tutti assieme siamo riusciti a raggiungere, abbiamo quindi condiviso l’idea di offrirvi questo supporto concreto per fronteggiare l’incremento del costo della vita”. Gioiscono i destinatari del ricco buono, e gioiscono i sindacati. “Frutto delle buone relazioni industriali, la misura è volta al sostegno concreto delle persone nel complesso quadro macroeconomico attuale. Il benessere delle persone passa anche attraverso la definizione di buone prassi”, riportano in una nota Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil. Con una speranza per il futuro: “Auspichiamo che tale misura possa essere attuata anche da altre aziende del settore”. Una notizia lieta per i dipendenti di Mondadori, che trovano una bellissima gratificazione natalizia per il loro lavoro svolto all’interno dell’azienda.