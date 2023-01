Monte Mario, si apre una voragine nel garage: crepe nel palazzo, evacuati i residenti

Momenti di paura oggi a Roma, dove una voragine si è aperta nei garage di una palazzina in Via Bartolo da Sassoferrato, al civico numero 13. L’enorme buca si è formata nel palazzo di di cinque piani, dove risiedono dodici famiglie in altrettanti appartamenti. E’ successo nel pomeriggio, intorno alle ore 17:30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con la squadra VVF 8/A del distaccamento di Monte Mario e con l’ausilio del personale USAR.

I controlli

I vigili del fuoco hanno effettuato una verifica statica della struttura, dalla quale è emerso che ci sono delle crepe nelle scale della palazzina. Al momento sono a state già evacuate 3 famiglie, ma probabilmente verranno fatte uscire dalle proprie abitazioni anche gli altri residenti. Sul posto sono presenti anche il funzionario dei vigili del fuoco di servizio e gli agenti della Polizia municipale di Roma Capitale, che stanno effettuando i servizi di viabilità e di assistenza alle persone evacuate.