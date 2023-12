Monterotondo, rubano attrezzi da giardinaggio in proprietà private: due arresti

Sono accusati di aver rubato oggetti di giardinaggio e materiale edilizio da due proprietà private. Per questo i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, nelle prime ore del 27 dicembre scorso, d’intesa con la Procura della Repubblica di Tivoli, hanno arrestato una 42enne e un 29enne indagati per furto.

La richiesta di aiuto ai Carabinieri

I Carabinieri, subito dopo la segnalazione giunta al NUE 112 per furto in atto in una abitazione, si sono precipitati sul posto; lì giunti, hanno scorto i due soggetti che sono stati immediatamente fermati. In effetti si trovavano a poche decine di metri da dove era appena stato consumato un furto e un altro perpetrato immediatamente prima.

I Carabinieri di Monterotondo hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza in ordine al fatto che i due avevano asportato degli attrezzi da giardinaggio e del materiale edile, riponendoli nelle vicinanze delle proprietà da cui erano stati sottratti, che sarebbero tornati a recuperare in un secondo momento, sfruttando il favore della notte.

Trovata anche una moto rubata insieme all’altra refurtiva

Le ulteriori indagini dei Carabinieri, compiute nell’immediatezza dei fatti, hanno permesso di rinvenire anche una moto, risultata oggetto di furto ed anch’essa occultata insieme all’altra refurtiva, con la quale i due soggetti erano giunti sul posto, prima di allontanarsi a piedi. Il fattivo spirito di collaborazione dimostrato dai cittadini, che si sono resi immediatamente disponibili a denunciare quanto accaduto, ha permesso ai militari di procedere all’arresto dei soggetti, già sopresi in passato a commettere reati dello stesso genere.

Arresti convalidati

L’arresto di entrambi è stato convalidato dal Tribunale di Tivoli e l’uomo e la donna sono stati rimessi in libertà in attesa del processo. L’episodio è ulteriore dimostrazione di quanto sia importante avvisare tempestivamente le forze dell’ordine in modo tale da consentire un immediato intervento, come in questo caso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, particolarmente impegnati nella repressione di questa tipologia di reato.