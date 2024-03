Montesacro diventa set cinematografico: le riprese del film di Francesco Costabile

Il Tufello diventa protagonista dell’ultima pellicola del regista Francesco Costabile: dalla borgata romana una storia che parla di riscatto e di dinamiche famigliari.

“Silenzio, motore, azione!”. Le vie di Montesacro negli ultimi giorni sono diventate un set cinematografico a cielo aperto, per raccontare una storia che parte dalle borgate romane per rivolgersi a un fenomeno che parla a tante generazioni di donne. Le cineprese seguono la vita di una famiglia alle prese con un uomo violento e possessivo. Nella pellicola anche Barbara Ronchi e Francesco Di Leva.

Il Tufello protagonista della nuova pellicola di Francesco Costabile

È il regista Francesco Costabile a dirigere il film ambientato al Tufello, borgata romana tra Montesacro e Città Giardino. Costabile ha scelto la periferia Nord di Roma per il suo secondo film, “Familia”, liberamente ispirato al libro “Non sarà sempre così” di Luigi Celeste, prodotto da Tramp Limited e distribuito da Medusa Film. Il film è tratto da una storia vera, narra le vicende di una famiglia alle prese con un uomo violento e possessivo: tantissimi gli abitanti incuriositi che hanno tentato di cogliere qualche estratto dal set in via Monte Massico.

Nel cast anche Barbara Ronchi, che abbiamo visto fino a poche settimane fa in “Dieci Minuti”, diretto da Maria Sole Tognazzi e con Margherita Buy; ad affiancarla anche Francesco Di Leva, vincitore del David Di Donatello nel 2023 come Miglior Attore Non Protagonista in “Nostalgia”.

Raccontare le donne e la violenza di genere

Costabile torna così a parlare di violenza di genere, di famiglie disfunzionali e di riscatto al femminile dopo aver già firmato nel 2022 il film “Una femmina”, che raccontava della condizione delle donne in una remota parte della Calabria. Questa volta lo sguardo si allarga, include il nucleo famigliare e il conflitto tra le mura domestiche, restituendo al III Municipio una storia nuova. Il quartiere di Roma è già stato protagonista di centinaia di film, tanto da aver ospitato anche una mostra a dicembre, “Un quartiere da Oscar”, che ripercorre la storia cinematografica e tutte le pellicole che hanno scelto Montesacro.