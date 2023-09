Monumenti di Roma maltrattati, uomo si lava i piedi nella Fontana della Barcaccia

Ennesimo episodio legato al maltrattamento dei monumenti presenti a Roma. Questa volta il fatto è accaduto a piazza di Spagna, dove un uomo – probabilmente turista – ha pensato bene di lavarsi i piedi all’interno della storica Fontana della Barcaccia. La persona, per pulirsi gli arti inferiori, ha utilizzato una delle numerose bocche della statua, dove esce la caratteristica acqua dal monumento capitolino.

I monumenti di Roma maltrattati: un uomo si lava alla Fontana di Piazza di Spagna

Una scena pietosa, quella immortalata dal canale Instagram di Welcome to Favelas. Un uomo, vestito di scuro, ha deciso di salire sulla pedana della Fontana della Barcaccia e lavarsi i piedi. Lì dove cittadini e turisti trovano refrigerio riempiendosi le bottigliette d’acqua, il signore ha pensato bene d’improvvisare un proprio pediluvio all’interno del famoso monumento romano.

“Una foto mentre mi lavo i piedi alla Fontana della Barcaccia”

Oltre il gesto disdicevole (ma a Roma ormai se ne vedono di tutti i colori), l’uomo chiede di essere immortalato da una fotografia – o un video – mentre si lava i piedi all’interno della Fontana della Barcaccia. Probabilmente ad amici o familiari, regala sorrisi e frasi scherzose durante questo gesto. Tutto mentre, fuori dal monumento, turisti e cittadini lo guardano in malo modo.

Roma la fotografia di una città in balia del degrado

Come stiamo scrivendo in questi giorni, Roma è una città in balia del degrado. Proprio ieri, su questo giornale, parlavamo dei clochard che avevano invaso le aree del quartiere Salario (una delle zone più “in” della Capitale) e gli spazi esterni di Villa Borghesi.

Poche notti fa, poi, sotto Colosseo un ristoratore ha trovato diversi ragazzi avere un rapporto orgiastico omossessuale all’interno del proprio dehor: solo le urla del proprietario del locale ha messo in fuga almeno quattro ragazzi, che avevano deciso di appartarsi all’interno di quello spazio.