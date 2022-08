Morta in discoteca a 26 anni, la sorella: ‘Francesca non era drogata né ubriaca, siamo distrutti’

Era con le amiche, stava ballando e si stava divertendo come fanno le ragazze della sua età quando, improvvisamente, si è accasciata a terra e il suo cuore ha smesso di battere. La musica si è fermata e per Francesca Testana, la 26enne di Aprilia stroncata da un malore in discoteca, a Latina, non c’è stato nulla da fare. E ora, mentre le indagini proseguono per capire cosa sia successo, la famiglia piange una giovane mamma, che lascia due bimbi piccoli, un maschietto e una femmina.

La tragedia in discoteca a Latina

“Mia sorella non era né drogata né ubriaca. Ha avuto un malore in un pub. Le mamme possono anche uscire. Ora silenzio e rispetto verso la mia famiglia, che è distrutta“. Questo è il messaggio straziante che la sorella di Francesca ha pubblicato sui social. Loro che erano unite, inseparabili, legate da un amore senza limiti. Un legame stroncato da un malore, che in pochi istanti ha portato via Francesca, mentre si stava divertendo con gli amici di sempre nel locale El Paso di Latina.

Le indagini

A nulla, purtroppo, sono serviti i soccorsi: Francesca non ce l’ha fatta. E ora sulla sua morte indagano i Carabinieri del Comando Provinciale di Latina, che hanno avviato tutti gli accertamenti per fare chiarezza e risalire alle cause del decesso. Stando ai primi riscontri, però, pare che la giovane mamma di 26 anni sia morta per un arresto cardiaco, un infarto che non le ha lasciato scampo. Ora la salma è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria: da capire se verrà effettuata l’autopsia o se il corpo verrà riconsegnato alla famiglia. Che ora, come si può immaginare, è distrutta dal dolore. Per quella serata all’insegna della spensieratezza che, invece, si è trasformata in tragedia.