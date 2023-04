Morta Mary Quant, fu l’inventrice della minigonna: la stilista si è spenta a 93 anni

La moda piange la scomparsa di Mary Quant, la leggendaria stilista che inventò la minigonna. La donna è stata considerata un’anima rivoluzionaria e creativa all’interno del palcoscenico della moda internazionale, specie dopo la sua invenzione della minigonna nella seconda metà del ‘900. Ad annunciare la dipartita della stilista, è arrivato in giornata un comunicato della famiglia: la Quant si sarebbe spenta nella sua casa di Surrey in Inghilterra.

Morta Mary Quant, la stilista che inventò la minigonna

La Quant ancora oggi è sinonimo di femminilità, libertà e soprattutto atteggiamenti smaliziati. Ha scritto i grandi traguardi della moda, inventando con la minigonna un nuovo stile d’indumento e soprattutto di fare moda. Una rivoluzione pop, che contaminerà a macchia d’olio tutto quel mondo a cavallo tra gli Anni ’60 e gli Anni ’70. Uno stile unico, che da subito ha fatto innamorare miliardi di ragazzi in giro per il pianeta e che ancora conservano un ottimo ricordo di quelle epoche. La Quant si è spenta, teneramente e senza malattie nella sua casa inglese, consapevole di aver messo in piedi una rivoluzione culturale durante la sua vita.

Da tutto il mondo delle sfilate, è riconosciuta come la stilista più autorevole di tutto il XX secolo. Infatti, per tanti maestri della moda è definita come la “eccezionale innovatrice”, capace di farsi amplificatore della moda nella Londra degli Anni ’60 e che vedeva i giovani seguire le canzoni di due leggendarie band: i The Beatles e i The Rolling Stones. Tempi dove la moda, soprattutto nei primi club, passava dall’innovazione musicale sviluppata dagli Abbey Road Studios di Londra. Se John Lennon e Paul McCartney furono i geni della musica in quel periodo, per creatività e innovazione lo stesso fu Mary Quant nella moda. La capacità di portare quell’indumento femminile rivoluzionario, all’interno della vita di tante donne europee e occidentali.